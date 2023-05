Jennifer Lopez in sexy smoking: il look è tutto da copiare

Fonte: IPA Jennifer Lopez MET Gala, sexy anche in smoking

Che Jennifer Lopez oltre ad essere una grandiosa pop star e un’attrice amatissima sia anche un’icona di stile senza eguali è ormai cosa ovvia. Oltre a non sbagliare una hit e un film, la diva latina non sbaglia mai neanche un look.

L’ennesima dimostrazione di questa inopinabile verità JLo l’ha data sia sul red carpet del recentissimo MET Gala newyorkese, dove per rendere omaggio al genio della moda Karl Lagerfeld (tema della serata) ha sfoggiato un abito cut-out bicolore; sia con lo smoking decisamente sexy che ha indossato per l’after party dell’evento più modaiolo dell’anno.

Mannish-mania: il sexy smoking di JLo è tutto da copiare

Ormai da anni il MET Gala è l’evento più modaiolo (e mondano) del globo dove star del jet-set internazionale fanno a gara per attirare l’attenzione degli obiettivi, e di conseguenza del pubblico, con abiti particolarissimi.

Quest’anno l’evento, che come sempre si è tenuto al Metropolitan Museum of Art di New York, ha avuto come tema Karl Lagerfeld, genio della moda venuto a mancare nel febbraio del 2019 a cui si è voluto rendere omaggio.

Tra gli altri (primo su tutti Jared Leto che ha deciso per l’occasione di travestirsi da Choupette, l’adorato gatto bianco di Lagerfeld), la protagonista della serata è stata anche senza ombra di dubbio Jennifer Lopez che ha reso omaggio al compianto stilista con un abito cut-out nero e rosa ricchissimo di dettagli “lagerfeldiani”: dai lunghi guanti neri, al fiore sul collo che richiama la camelia della maison Chanel di cui Karl è stato storico direttore creativo.

Non contenta di aver stregato il red carpet del MET Gala, JLo ha stupito tutti anche con il suo look per l’after party dell’evento, dove ha sfoggiato un sexissimo smoking con trasparenze. Anche con questo outfit black & white, la pop star ha reso palesemente omaggio a Lagerfeld che amava i tuxedo… soprattutto sulle donne.

Il look di JLo, in particolare, era composto da giacca blazer stile smoking, gonna lunga e una camicia crop trasparente con maniche a mantella a balze. Immancabile, anche in questo caso, il tocco “alla Lagerfeld”, ossia i lunghi guanti neri.

Come beauty look da abbinare al suo outfit mannish, JLo ha optato per il classico make-up nude/glowy che tanto ama e, come acconciatura, uno chignon super wet perfetto per completare un look maschile decisamente tutto da copiare per un evento speciale.

Sia il vestito da diva che lo smoking della pop star latina sono firmati Ralph Lauren, maison carissima a Jennifer Lopez, tanto da essere stata scelta anche per il matrimonio con Ben Affleck (grande assente del MET Gala).

Jennifer Lopez, a 53 anni tutta trasparenze e cut-out: i segreti del suo fisico bestiale

A 53 anni, 54 a luglio, Jennifer Lopez può ancora permettersi abiti fascianti tutti cut-out e trasparenze grazie a uno stile di vita sanissimo e a tanta attività fisica.

Molto spesso la cantante, attrice e imprenditrice ha parlato dei suoi segreti di bellezza che, a suo dire, sono almeno cinque: dormire ogni notte almeno 9 ore, mettere tanta protezione solare, seguire una dieta super bilanciata, pensare positivamente e soprattutto fare tanto sport.

In particolare, la forma fisica perfetta di JLo (che nega qualsiasi ritocchino) la si deve soprattutto all’allenatore olistico David Kirsch con cui lavora quattro settimane che le ha insegnato un approccio olistico fatto di un regime super disciplinato di esercizi, nutrizione e integratori.