Jennifer Lopez, il nuovo taglio finto corto è spettacolare

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez era seduta in prima fila alla nuova sfilata di Dior a Parigi

Non c’è dramma che terrà lontana Jennifer Lopez dai riflettori. La crisi matrimoniale con Ben Affleck non ha scalfito la vitalità della cantante e attrice che, stando agli ultimi gossip, avrebbe fatto di tutto pur di salvare il suo matrimonio ma invano. Nonostante i problemi personali JLo continua a mostrarsi al top della sua forma: a 54 anni è più bella che mai. E nell’ultima uscita pubblica ha sfoggiato un taglio finto corto che le ha regalato ancora più carattere e grinta.

Jennifer Lopez e il look alla sfilata di Dior a Parigi

Dopo qualche giorno di relax con amici in Costiera Amalfitana, Jennifer Lopez è volata a Parigi per assistere alla sfilata di Christian Dior Haute Couture, uno degli appuntamenti più attesi della settimana della moda francese. La moglie di Ben Affleck ha sfoggiato un elegante completo marrone chiaro, con cintura, scollo asimmetrico e gonna a trapezio. Ha sfidato il caldo di questi giorni aggiungendo all’outfit una giacca abbinata, sandali dorati con tacco alto di Jimmy Choo, lunghi guanti neri, occhiali da sole e la mitica borsa trapuntata di Dior della stessa tonalità.

Jennifer Lopez ha raccolto i capelli all’indietro, lasciando delle ciocche ribelli ad incorniciare il viso. Un nuovo taglio finto corto glamour, dallo stile vintage e retrò che cattura subito l’attenzione. Un look elegante che fonde la sensibilità della vecchia Hollywood con un tocco contemporaneo. Quasi un omaggio ad Audrey Hepburn, di cui la Lopez è sempre stata grande sostenitrice, curato dallo stylist di fiducia Rob Zangardi.

Jennifer ha mantenuto un’espressione seria mentre posava sul red carpet mentre si è mostrata più sorridente davanti ad una folla di curiosi accorsa a salutarla: la diva latina si è lasciata andare anche a qualche selfie con i fan. “Non so mai cosa aspettarmi, ecco perché amo venire alle sfilate“, ha detto ai giornalisti presenti in un video condiviso da Vogue. Ha aggiunto di essere una “grande fan di Dior” e di essere “entusiasta” per via delle nuove creazioni.

Jennifer Lopez e il look per nascondere la crisi con Ben Affleck

La scelta di sfoggiare mantello e guanti nonostante il grande caldo della stagione potrebbe essere stata una mossa ben precisa per distogliere l’attenzione sulla crisi con Ben Affleck. JLo indossava oppure no la fede nuziale? Impossibile dirlo. Quel che è certo è che Affleck l’ha tolta già da un pezzo: l’annuncio del divorzio dei Bennifer, stando alle recenti speculazioni, sarebbe solo questioni di giorni e dovrebbe arrivare con un comunicato congiunto.

Una persona molto vicina all’ex moglie di Marc Anthony ha spifferato al Daily Mail: “Jenny ne ha avuto abbastanza e ci ha davvero provato, ma non può fare di più, la situazione non sta migliorando, anzi sta peggiorando”. A chiudere la relazione sarebbe stata dunque Jennifer perché, a quanto pare, suo marito era “sempre scontroso e negativo”.

Sembra inoltre che la Lopez non abbia molto gradito i commenti di certa stampa sul suo conto: “Se le persone potessero vedere quello che ha realmente passato, sarebbero più buoni con lei. Ben è un ragazzo eccezionale, ma può essere scontroso e avere un aspetto negativo. Fuma una sigaretta dopo l’altra e impreca e sembra irritato per la maggior parte del tempo. Ottimo regista e attore, ma non si ride molto con lui. Però è un padre meraviglioso”.

E ancora: “Jennifer è una donna molto intelligente e forte e si riprenderà, lo fa sempre!”. In questo periodo così complicato può contare su due persone in particolare: lo stilista Shawn Barton, il cui soprannome è Beezy, e il vocal coach Stevie Mackey. La Lopez ha deciso di cancellare il suo tour negli Stati Uniti per dedicarsi alla sua vita privata e trovare una certa stabilità dopo gli ultimi mesi infernali.

“Naturalmente Jenny è triste, ama Ben, ma sono semplicemente troppo diversi, non c’è dare e avere, non c’è fusione, sono semplicemente su binari separati – ha spiegato una fonte molto vicina alla coppia – Ha davvero provato a farlo funzionare, ma semplicemente non ha funzionato. Ha investito molto tempo ed energia e penso che anche lui abbia fatto lo stesso. Non c’è nessuno da incolpare qui. Semplicemente non era cosa. È molto difficile per due grandi star mandare avanti un matrimonio, uno deve cedere, e in questo caso nessuno dei due ha ceduto”.