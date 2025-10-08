Allarme fashion: Jennifer Lopez è stata avvistata per le strade di New York con una particolarissima mise in stile Office Siren, ed ora la tendenza non sarà più la stessa. Tutto sul look per The View

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Lopez

Jennifer Lopez sembra inarrestabile a New York: tra apparizioni televisive, red carpet e première in vista dell’imminente uscita di Kiss of the Spider Woman, la fitta agenda della star è attualmente scandita da altissimi picchi di glamour. Dopo le clamorose mise da prima, eccola ristabilire le regole dell’abbigliamento Office Siren durante un’ospitata a The View.

Jennifer Lopez riscrive le regole dell’Office Siren con un tocco di stravaganza

Non si parla d’altro che di lei. Dopo aver lasciato ogni passante a bocca aperta di pizzo da capo a piè vestita, Jennifer Lopez ha scelto di esplorare un’altra grande tendenza dell’autunno 2025 per partecipare ad un noto talk show americano: quella dell’Office Siren. Ma non certo nel modo più canonico.

Prima di fare il suo ingresso nello studio di The View, l’artista è stata avvistata nei pressi di Hudson Square con addosso uno stravagante quanto raffinato completo di Thom Browne, che prevedeva un cardigan nero asimmetrico con fitta trama a treccia e lunghe frange in tessuto adorne di fiocchi sul bordo, indossato sopra ad una camicia bianca sciancrata.

IPA

Lasciato aperto, il capo era chiuso da un corsetto nero stretto sul corpo dagli emblematici lacci bianchi, blu e rossi del brand, a sua volta sovrapposto ad una avvitatissima gonna midi in lana, dalla silhouette a matita, con spacco posteriore.

IPA

Completavano il tutto degli occhiali da sole neri e la famosa Bolton bag della maison americana, in morbida pelle martellata con finiture dorate. Nota per essere fan dei tacchi alti, e questo tour stampa non ha certo fatto eccezione, la nostra Donna Ragno ha indossato per l’occasione un paio di pumps satinate nere, dalla punta acuminata ed il tacco a stiletto, firmate Rodo.

Insomma, della popolare estetica che tra ispirazione dalla stereotipata figura della “segretaria sexy” solo l’ombra: il livello qui è stato decisamente innalzato.

Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme: sì, ma sul red carpet

Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere, eppure è successo: dopo aver fatto sognare gli inguaribili romantici del mondo intero con il loro ritorno di fiamma dopo decenni, culminato poi nel più bello dei Sì ma finito con un divorzio affollatissimo, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati avvistati insieme.

Nessun ripensamento, però: l’attore avrebbe sostenuto l’ormai ex moglie alla proiezione di Kiss of the Spider Woman in veste di produttore esecutivo dell’adattamento musicale, nei cinema dal prossimo 1o ottobre.

Malgrado il chiacchiericcio orbitato per mesi attorno alla loro separazione la serata è filata liscia come l’olio, e senza alcun dramma, anzi: i due si sono infatti mostrati molto amichevoli l’uno con l’altra, posando persino fianco a fianco e con quella complicità che in parte parevano aver perso rimasta intatta. Basti pensare che lui, da vero galantuomo, l’ha scortata lungo il red carpet cingendole il fianco.

Insomma, nonostante le strade dei Bennifer si siano definitivamente divise, non sembra essere venuta meno la reciproca stima professionale, né tantomeno l’affetto che un tempo li ha legati: “Se non fosse stato per Ben, il film non sarebbe mai stato realizzato, e gliene darò sempre merito. Realizzare questo progetto è stato un sogno che si è avverato per me, mi ha davvero aiutato a superare un momento difficile anche nella mia vita personale”, ha ammesso JLo.