Jennifer Lopez si trova attualmente a New York per promuovere l'arrivo nelle sale di Kiss of the Spider Woman, e per farlo ha indossato un look-omaggio dall'intenso retrogusto vintage: cosa sappiamo

IPA Jennifer Lopez

Nemmeno dopo aver viaggiato e volteggiato per il mondo intero con il suo Tour Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez si è fermata: l’artista sarebbe attualmente immersa nel canonico periodo di première del suo ultimo film, Kiss of the Spider Woman (adattamento cinematografico dell’omonimo musical di John Kander, Fred Ebb e Terrence McNally, a sua volta tratto dal romanzo Il bacio della donna ragno di Manuel Puig) sfoggiando un outfit all’ultimo grido dopo l’altro. È stata la prima newyorkese, però, a colpire davvero nel segno.

Jennifer Lopez seduce New York in slip dress: il look lingerie inspired sofisticato e sensuale

Dal suo arrivo nella Grande Mela, Jennifer Lopez ha dato prova di un arsenale fashion molto vario e variegato: dall’oro al marrone chiaro, dal cioccolato al tortora, la star ha esplorato — e con gran classe — l’intera palette dei colori di stagione. Ma non soltanto.

L’ultimo look con cui è stata avvistata, infatti, richiamava fortemente il mondo della lingerie, proprio come la moda del momento comanda: la vediamo nello scatto sottostante avvolta in un delizioso e sensualissimo slip dress color rame in pizzo e seta di Zimmermann, che pareva una versione haute couture di un pezzo da boudoir rinascimentale.

Presentata originariamente in pedana in occasione della collezione dedicata all’autunno 2025 come strato superiore, in combo a pantaloni in seta coordinati, la creazione si caratterizzava per delle scenografiche maniche drappeggiate lunghe fino a terra, quasi come fossero quelle di una vestaglia della vecchia Hollywood. Un omaggio, con ogni probabilità, alle atmosfere retrò di Kiss of the Spider Woman.

IPA

In questo caso la nostra Jenny from the Block ha scelto di indossare il capo a mo’ di vestito, annodandolo stretto a disegnare la vita e senza nulla sotto, sino a formare una scollatura vertiginosa. A completare il tutto ci hanno pensato dei sandali con cinturino alla caviglia, chiari e dal design minimale, degli orecchini argento ed una borsa bianca firmata Parisa Wang.

A differenza dei riccioli biondo platino sfoggiati per il suo nuovo ruolo sul grande schermo, la cantante aveva acconciato i lunghi capelli castani color del caramello in sinuose onde da sirena con scriminatura centrale, pur mantenendone intatte le medesime labbra rosso rubino.

Jennifer Lopez torna al cinema come protagonista con “Kiss of the Spider Woman”

Nel tempo abbiamo visto Jennifer Lopez trasformarsi varie volte, come attrice nei panni di personaggi sempre diversi o per i videoclip dei suoi molteplici successi. Così, però, non l’avevamo mai vista. Come abbiamo appreso grazie ad uno dei suoi ultimi post Instagram, rivedremo la cantante di Marry Me presto sul grande schermo con un look inedito: stiamo parlando di quello di Ingrid Luna, protagonista della pellicola Kiss of the Spider Woman, adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway.

In arrivo nelle sale italiane il prossimo 10 ottobre, il film segue le vicende di due uomini che condividono una cella nel periodo della dittatura militare argentina, una storia narrata tra resistenza politica e fantasia cinematografica, scardinando i confini tra amore, identità e sopravvivenza.

In un contesto di soprusi e disumanizzazione, i detenuti iniziano pian piano a condividere molto più che lo spazio fisico: Molina, appassionato di vecchi musical hollywoodiani, racconta a Valentín la trama di un film immaginato, tale Kiss of the Spider Woman, in cui un’affascinante diva d’altri tempi interpreta una donna braccata da una creatura soprannaturale che uccide con un bacio.

Tutto questo prende forma sotto gli occhi dello spettatore attraverso numeri musicali, coreografie e altissimi picchi di glamour, interrompendo il grigiore claustrofobico della prigione. Così, tra il racconto fantastico e la realtà, ecco nascere una connessione autentica e profonda che spingerà i reclusi a rivedere tutto ciò in cui prima credevano.