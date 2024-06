Jennifer Lopez, momento critico: “Deve prendersi cura di se stessa”

Una fonte vicina alla cantante ha svelato che in questo momento è molto provata, e non può fare altro che stare lontano dai riflettori.

È un periodo turbolento per Jennifer Lopez. I terremoti emotivi, le montagne russe sentimentali e il continuo pressing dei media stanno mettendo a dura prova la popstar americana, al punto da indurla a cancellare l’ultimo tour, quello attesissimo dei concerti estivi.

A quanto pare gli scossoni delle ultime settimane hanno imposto uno stop forzato a JLo, che ha bisogno di rigenerarsi e riprendersi. Lo ha confermato anche una fonte vicina a People.

La testimonianza di una fonte vicina a Jennifer Lopez: “Lei è devastata”

Secondo l’insider Jennifer Lopez sarebbe “devastata” e consapevole di avere bisogno, in questo momento più che mai, di un po’ di tempo per pensare a se stessa e agli affetti più cari. La decisione di annullare il tour estivo sarebbe arrivata dopo il consiglio del suo entourage. “La vita è dura per lei in questo momento” ha raccontato la fonte. “Per quanto sia triste per la cancellazione del tour, è anche sollevata. Ha bisogno di prendersi cura di se stessa”.

Questo tour era particolarmente atteso, anche perché sarebbe stato il primo dal 2019 e i fan della cantante non vedevano l’ora di rivederla sul palco. Il tour sarebbe dovuto partire il 26 giugno a Orlando, in Florida, per poi spostarsi ad Austin, Dallas, Las Vegas, Miami, Toronto, New York, Boston e altre città ancora.

“[Jennifer] si sta prendendo del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi” ha proseguito la fonte. È probabile che la chiacchierata crisi con Ben Affleck abbia influito non poco su questa decisione.

La cantante si è dichiarata affranta nei confronti di chi ha aspettato queste sue esibizioni e ha acquistato il biglietto. “Sono completamente addolorata e devastata per avervi deluso. Per favore sappiate che non lo farei se non lo sentissi assolutamente necessario”.

C’è chi dice però che il tour è stato cancellato per altri motivi, ovvero che sono stati venduti pochi biglietti, come riporta ad esempio The Washington Post, e i manager della popstar hanno voluto a tutti i costi evitarle l’imbarazzo.

Come stanno le cose tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

I paparazzi non abbandonano un attimo la (ex?) coppia, che secondo diversi esperti di gossip sarebbe in procinto di divorziare. TMZ ha fotografato un “bacio con schiocco in aria” sulla guancia mentre i due camminavano per assistere a una partita del figlio. Una storia d’amore ventennale, che Daily Mail ha definito “divorante e ultra-speciale” e che avrebbe portato di nuovo entrambi sull’orlo del baratro.

Lei, prosegue Daily Mail, non riesce a essere presa sul serio come cantante e ha mandato a monte un altro tour. Ben Affleck invece patisce molto i riflettori gossippari sulla sua vita, al punto di essere caduto in depressione in passato.

Le difficoltà lavorative ma soprattutto di stabilire un’immagine affidabile di coppia da un punto di vista pubblico avrebbe inasprito le incompatibilità tra Jennifer e Ben. Di certo questo non è un momento facile per la cantante: che sia la vigilia di un altro giro di boa, un altro turnover importante per la sua vita?