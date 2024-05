Fonte: Ansa Ben Affleck e Jennifer Lopez

Un doppio matrimonio nel 2022 e un amore da favola che aveva riconquistato tutti: Jennifer Lopez e Ben Affleck rappresentano la coppia dei sogni, un po’ per la loro innegabile bellezza e un po’ perché si sono ritrovati dopo moltissimi anni. E quest’amore, che hanno tenuto custodito nel cuore per decenni, è tornato più forte che mai fino a condurli alle nozze, che hanno celebrato due volte alla presenza di parenti e amici. Ora, a distanza di due anni da quella cerimonia così romantica, sembra che la coppia d’oro di Hollywood stia riflettendo sul proprio futuro e sull’eventualità di imboccare presto strade separate.

I motivi della crisi tra Jennifer Lopez

Abbiamo visto Jennifer Lopez bellissima sul red carpet di Atlas – il suo nuovo film – all’Egyptian Theatre di Los Angeles. Ha posato come sempre di fronte ai fotografi e pareva comportarsi nel suo solito modo. Eppure, gli esperti di Us Weekly, l’attrice è apparsa meno felice del solito: “Non ci sono stati molti grandi sorrisi, nemmeno per i fotografi”, racconta una spettatrice dell’evento, che ha anche evidenziato come indossasse la fede nuziale ma non l’anello di fidanzamento con un diamante verde naturale da 8,5 carati. “Sembrava che stesse semplicemente eseguendo i movimenti”, ha aggiunto.

Le voci sul divorzio sono circolate dall’inizio di maggio, quando Ben Affleck avrebbe deciso di lasciare la loro casa da 60 milioni di dollari a Beverly Hills per trasferirsi in affitto in un’altra residenza mentre entrambi decidono seriamente cosa fare del loro futuro. La decisione di vivere separati sarebbe stata inoltre presa di comune accordo: “Stanno prendendo un po’ di tempo per capire se la relazione è o meno. giusto per entrambi”

Secondo quanto riporta una fonte vicina alla coppia, sembra che siano stati i troppi impegni di lei a far precipitare ogni cosa: “Affleck non è d’accordo con lo stile di vita di Jennifer“, sentendosi sempre più oppresso dalla vita di coppia. Per Jennifer Lopez si tratterebbe del quarto divorzio: un’ulteriore sconfitta perché pensava proprio che lui potesse essere quello giusto.

Ben Affleck da solo al diploma di Violet

A rafforzare le ipotesi di un presunto divorzio, ci ha pensato la festa per il diploma della figlia Violet alla quale Ben Affleck ha partecipato da solo. Un po’ come aveva fatto lei al Met Gala, in cui aveva dato particolarmente nell’occhio per essersi presentata senza il marito. La sua confidente sarebbe addirittura l’ex moglie di lui, Jennifer Garner, della quale sarebbe molto amica: “JLo si è confidata con Jen perché sa che è una delle poche persone al mondo che può capire quello che sta passando”.

La sua ex moglie teme inoltre che il padre dei suoi figli possa sentirsi deluso per quest’ennesima frenata della sua vita e per questo ripiombare nel vortice dell’alcol che l’aveva condizionato per moltissimi anni. Da questa dipendenza è comunque uscito grazie all’amore della sua famiglia e di Jennifer Garner, che gli era rimasta vicina nonostante l’amore fosse finito da tempo. I due sono rimasti infatti uniti per il bene dei figli, che stanno crescendo insieme con grande armonia.