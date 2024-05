Continuano le voci dall’America che parlano di rottura imminente tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: qual è la verità? Difficile dirlo e prevederne il decorso, in realtà, tanto che l’ex moglie dell’attore, Jennifer Garner, è intervenuta in merito alla crisi della coppia d’oro di Hollywood. Intanto, la Lopez ha ammesso di sentirsi talvolta “incompresa”. Si riferisce – forse – a quanto sta succedendo?

Jennifer Lopez si sente incompresa: le voci sulla rottura

Quando un rumor arriva da Hollywood, non è facile districarsi nella fittissima rete di fonti ed esclusive. Solamente nella serata del 20 maggio 2024, Jennifer Lopez si è presentata da sola sul red carpet di Atlas, la nuova produzione Netflix di cui è la protagonista. A People, in occasione della premiere del film a Los Angeles, ha confessato di sentirsi talvolta incompresa rispetto al ruolo che ha interpretato.

“Lei è molto forte e sicura di ciò che sente. Io, a volte, mi sono sentita molto incompresa”. Il commento arriva dopo le indiscrezioni sul divorzio imminente lanciate da TMZ. Al momento, non c’è alcuna conferma da parte dei portavoce delle star: né sul divorzio, né sulla crisi, né sull’effettiva solidità del rapporto. Rapporto che, oltretutto, si sarebbe incrinato nel tempo, poiché i problemi sarebbero iniziati mesi fa, in concomitanza con il lavoro della Lopez per il nuovo tour.

Jennifer Garner incoraggia Ben Affleck a risolvere i problemi

Ma i problemi sarebbero reali, tanto che si mormora di un intervento da parte della ex moglie di Ben Affleck, ovvero Jennifer Garner. Secondo quanto riferito da US Weekly, la Garner sta incoraggiando Affleck a “lavorare sul suo matrimonio”, mentre le voci sul divorzio continuano a incombere sulla coppia. “Lei sostiene pienamente la loro relazione e non vuole altro che che lui sia felice”. Come tanti fan, anche la Garner, dunque, è una sostenitrice dei “Bennifer 2.0”, chi l’avrebbe mai detto? Nonostante la relazione sia finita da tempo – Affleck e la Garner sono stati sposati dal 2005 al 2018 – l’attrice non ha mai smesso di sostenere l’ex marito, padre dei suoi figli, Fin, nato Seraphina, Violet e Samuel.

I motivi della crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Sarebbero a un passo dal divorzio, nonostante tutto. Da qualche settimana, la coppia si è mostrata molto poco insieme, fatta eccezione per un’apparizione nel weekend, come a smentire le voci di crisi. Che, tuttavia, stanno continuando a essere presenti sui tabloid americani. Lo schema è già visto: vent’anni fa, Jennifer Lopez e Ben Affleck erano considerati la coppia d’oro di Hollywood. Oggi lo sono nuovamente, ma qualcosa si sarebbe incrinato. Se profondamente, non è ancora chiaro.

“Sfortunatamente, il compromesso si è rivelato più difficile di quanto pensasse la coppia. Hanno aspettato quasi due decenni per tornare insieme, ma alla fine non sono riusciti a far funzionare le cose. Entrambi hanno affermato di essere maturati e di aver imparato dai propri errori, ma alcuni dei problemi più grandi che li hanno divisi la prima volta sono rimasti gli stessi”. Non resta che attendere la decisione: riusciranno i Bennifer a superare anche questa tempesta?