Marcello Sacchetta smentisce la storia con Francesca Tocca: cos’è successo all’Eurovision 2026

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IPA Marcello Sacchetta e Francesca Tocca

Quando sul palco dell’Eurovision Song Contest sono apparsi loro, per un attimo il pubblico ha trattenuto il fiato: stiamo parlando di Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, la coppia di ballerini che ha accompagnato l’esibizione di Sal Da Vinci.

I due si sono esibiti insieme sulle note di Per sempre sì, un’esibizione elegante, intensa, costruita su sguardi, vicinanza e una complicità scenica che non è passata inosservata. Anzi, in pochi minuti ha acceso curiosità e inevitabili domande sul rapporto tra i due. Ora però, a rompere il silenzio, ci pensa proprio Marcello Sacchetta che, in un’intervista, ha spiegato cos’è successo davvero su quel palco.

Marcello Sacchetta, perchè ha scelto Francesca Tocca per l’Eurovision

All’Eurovision 2026 uno dei protagonisti più attesi è stato senza dubbio lui, Sal Da Vinci: il cantante ha portato sul palco la sua hit già vincitrice del Festival di Sanremo, ma accanto a lui sono comparsi altri due volti amatissimi dal pubblico televisivo, ovvero Marcello Sacchetta e Francesca Tocca.

Marcello, ballerino e coreografo amatissimo dal pubblico di Amici, ha curato la parte scenografica dell’esibizione di Sal e per questo progetto ha voluto accanto a sè proprio Francesca, collega nel noto programma televisivo.

In un’intervista rilasciata a Libero, il ballerino e coreografo ha spiegato il motivo della scelta: “Quando ho dovuto pensare a una partner per il progetto di Per Sempre Sì, mi è subito venuta in mente Francesca. Noi ci conosciamo dai tempi di Amici e noi ballerini, quando realizziamo qualcosa, sentiamo tanto il feeling. Avevamo in mente di realizzare quella parte finale e ho scelto lei anche per una questione di immagine. Francesca è una donna adulta, una professionista e con tanta esperienza alle spalle: secondo me l’immagine di noi due insieme andava benissimo. Avevo bisogno di una persona formata su quel palcoscenico, e la sceglierei altre mille volte”.

Non una scelta casuale, quindi, ma il risultato di una stima costruita nel tempo anche se la parola feeling della da Marcello in modo quasi casuale, ha fatto subito drizzare le antenne al pubblico più attento perché Francesca Tocca, da sempre molto seguita anche per la sua vita privata, è una figura che catalizza l’attenzione. Bella, magnetica, professionale, abituata a raccontare le emozioni con il corpo prima ancora che con le parole, Francesca ha avuto una lunga storia con il collega Raimondo Todaro che è rimasta nel cuore dei fan.

Eurovision, dubbio sulla coreografia: Marcello Sacchetta risponde a Peparini

Durante l’esibizione all’Eurovision dunque, la presenza di Francesca Tocca accanto a Marcello Sacchetta è apparsa perfettamente naturale, al punto che molti hanno letto nella loro intesa qualcosa di più di una semplice alchimia artistica. Sacchetta, però, ha riportato tutto su un piano professionale, sottolineando quanto Francesca fosse la persona giusta per quell’immagine, per quel tipo di palco e per l’intensità richiesta dalla coreografia con parole che suonano come un complimento sincero, ma anche come un tentativo di mettere ordine in mezzo alle tante interpretazioni nate dopo l’esibizione.

A rendere il tutto ancora più discusso sono arrivate anche le parole di Giuliano Peparini, che avrebbe notato alcune somiglianze tra la coreografia dell’Eurovision e un suo vecchio quadro realizzato ad Amici nel 2018. Marcello, però, ha scelto ancora una volta un tono misurato rispondendo così al collega: “Mi viene da sorridere perché io non ricordo questa performance di Amici di cui si parla. Nel programma, per ogni Serale di ciascuna edizione, facevamo una quantità enorme di coreografie e quadri. Quando ho letto questa dichiarazione di Giuliano Peparini, un po’ mi è dispiaciuto e ho pensato che lui non si fosse espresso bene”.

Sacchetta ha poi ribadito che quella coreografia è stata interamente frutto del suo percorso creativo e del lavoro del suo gruppo, pur riconoscendo la grande stima che nutre per Peparini. “Se le persone hanno però pensato questo, per me è un grande complimento, proprio per la stima che ho nei suoi confronti. Negli anni di Amici, lo stesso Peparini mi ha dato la possibilità di creare in prima persona delle coreografie. Penso che ci sia stato un malinteso, perché non credo sia proprio da lui dire determinate cose. Posso però confermare che è stata tutta farina del nostro sacco” ha saggiamente concluso, spegnendo ogni possibile polemica.