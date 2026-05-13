Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, chi ha firmato l’abito da sposa con la gonna tricolore di Francesca Tocca

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Sal Da Vinci all'Eurovision 2026

C’è un istante preciso, durante la performance di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, in cui tutto si arresta. Le luci si abbassano, la musica sospende il respiro e poi – come in una sfilata d’alta moda – appare Francesca Tocca. Non è solo una ballerina, ma una visione: eterea, magnetica, avvolta in un magnifico abito da sposa.

Accanto alla voce dell’artista napoletano, che con Per sempre sì trasforma il palco in un altare contemporaneo, la sua presenza diventa il punto focale della narrazione. Il suo ingresso è costruito come un climax cinematografico, ma è la moda a dominare la scena.

Il velo fluttua, il bianco si accende sotto i riflettori, la silhouette si impone con una grazia teatrale che cattura lo sguardo e lo trattiene.

L’abito da sposa di Francesca Tocca all’Eurovision 2026

A firmare questo momento di moda è il brand Love is Love di Barbara Pedrazzoli, che ha realizzato per Francesca Tocca un abito su misura destinato a lasciare il segno.

Non si tratta di un semplice costume di scena, ma di un vero pezzo couture, costruito con una precisione sartoriale che si percepisce in ogni dettaglio.

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La silhouette è quella, senza tempo, dell’abito principesco: bustier steccato, scollatura strutturata e una maxi gonna a ruota che amplifica il movimento. Il tessuto è un intreccio prezioso di pizzo, paillettes e perline, cucite e ricamate a mano, che catturano la luce e la restituiscono in riflessi delicati.

Ogni elemento è pensato per accompagnare il gesto, per dialogare con la coreografia, per vivere sul palco.

Ma il vero colpo di scena è nascosto sotto gli strati di tulle. L’abito è trasformabile, progettato per mutare durante la performance ed essere squisitamente patriottico.

Quando la Tocca incontra lo sposo, la gonna si apre e rivela un interno tricolore, un’esplosione di verde, bianco e rosso che rimane sullo sfondo come una firma visiva potente. Sotto, una minigonna in raso incrociata scopre le gambe, introducendo un contrasto audace tra romanticismo e sensualità.

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Il gesto di svelare il tricolore non è dunque solo scenografico ma anche profondamente simbolico. In un contesto internazionale come l’Eurovision Song Contest, il vestito diventa linguaggio identitario, un modo per raccontare l’Italia senza parole. Non è un dettaglio decorativo, ma il cuore narrativo del look.

La scelta di integrare la bandiera all’interno della costruzione dell’abito — e non come semplice applicazione — rivela una sensibilità stilistica raffinata. Il tricolore vive nel movimento, appare e scompare, dialoga con le luci e con la musica, trasformando il capo in un elemento performativo.

In questa fusione tra moda e spettacolo, Francesca Tocca incarna una nuova idea di bridal: meno legata alla tradizione, più aperta alla contaminazione, capace di essere al tempo stesso romantica e potente.

L’outfit, con la sua doppia anima, racconta proprio questo: la possibilità di trasformarsi e di sorprendere ma al tempo stesso anche di emozionare.

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Love is love, chi è la stilista Barbara Pedrazzoli

Fondatrice del brand Love is Love è Barbara Pedrazzoli. Classe 1971, imprenditrice determinata, ha costruito il proprio percorso coniugando creatività e rigore. A distinguerla, un forte senso estetico unito a solide capacità organizzative, maturate anche grazie alla precedente carriera da avvocato civilista.

Un bagaglio professionale che ha saputo tradurre in visione imprenditoriale, dando vita a un marchio riconoscibile e strutturato, capace di ritagliarsi uno spazio distintivo nel panorama bridal.

Love is Love si è affermato nel mercato come una realtà innovativa, in grado di interpretare l’abito da sposa con un linguaggio contemporaneo e identitario.

IPA

La collaborazione con Sal Da Vinci e il suo staff è iniziata prima dell’avventura europea. La Pedrazzoli si è occupata anche del look degli sposi nel videoclip ufficiale di Per sempre sì, con protagonisti sempre Marcello Sacchetta e Francesca Tocca.

Il look bianco di Sal all’Eurovision 2026 è invece curato dallo stilista napoletano Duccio Fiorenzano.