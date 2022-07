Sabrina Ferilli, il selfie senza veli a 58 anni conquista Instagram (e tutte le amiche)

Fonte: Getty Images Sabrina Ferilli pubblica una foto senza veli che piace soprattutto alle donne

Dopo un anno di lavoro intenso, tra un’ospitata al Festival di Sanremo, il film di Leonardo Pieraccioni Il sesso degli angeli e il ruolo di giudice a Tu si que vales, Sabrina Ferilli si sta godendo le meritate vacanze. Reduce da una capatina in Croazia, l’attrice in questo momento di trova alle Maldive.

Ed è proprio da lì, da quello che lei stessa definisce “uno dei posti del cuore” che Sabrina Ferilli ha pubblicato una sorta di “selfie allo specchio”, mostrandosi ai suoi 890 mila follower (quasi) senza veli in una foto vedo non vedo che è stata apprezzata da una pioggia di like e commenti entusiasti.

Nello scatto è possibile ammirare riflessa nel vetro di una finestra la Ferilli in un topless “censurato” dalle sue stesse braccia, sullo sfondo dello splendido panorama del Baglioni Resort dell’isola di Maagau nel cuore dell’Oceano Indiano.

Sabrina Ferilli si mostra senza veli: i complimenti delle amiche

Lo scatto di Sabrina ha ovviamente acceso l’Instagram ma i complimenti più sentiti per lo splendido fisico della cinquantottenne romana arrivano dalle amiche. Tra i commenti al post, infatti, spiccano quelli della collega Sandra Milo e della regista Michela Andreozzi e di tante altre donne, amiche e fan della “Sabrinona nazionale” incantate dalla sua bellezza.

Anche gli uomini, ovviamente, non sono rimasti di certo indifferenti davanti alle grazie di Sabrina Ferilli, e tra i tanti delicati commenti di apprezzamento “al maschile” ci sono anche quelli di Francesco Arca, co-protagonista, insieme all’attrice, della fiction di Canale 5 Svegliati amore mio.

“Ma la bellezza scusami!?! No dai… hai fatto il patto e non lo dici” ha scritto Arca dando voce al pensiero di molti di noi ovvero che Sabrina Ferilli ha fatto un patto con il diavolo per rimanere sempre giovane e bella.

Il fisico di Sabrina, infatti, sembra lo stesso di ben 21 anni fa quando in onore dello scudetto della Roma aveva sfilato in un luccicante completino color carne sul palco del Circo Massimo durante il concerto di Antonello Venditti. La stessa attrice, per festeggiare l’anniversario dell’evento, nei giorni scorsi aveva pubblicato sempre su Instagram il video della sua sfilata ed effettivamente la Sabrina del 2001 è davvero identica a quella di oggi.

E pensare che solo qualche mese fa a Oggi è un altro giorno, la stessa Ferilli aveva confessato: “da adolescente ero brutta, non ho avuto nessuno che mi corteggiasse fino ai 25/26 anni. Fino alle medie mi salvavo, ma al liceo è stata una carneficina”.

Sabrina Ferilli, dove la rivedremo in tv

Per quanto riguarda il lavoro, per Sabrina Ferilli si prospetta un autunno/inverno decisamente pieno. Il suo ruolo di giudice a Tu si que vales è stato nuovamente confermato e quindi la vedremo ancora una volta giudicare i talent del programma a fianco di Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Inoltre, rivedremo Sabrina Ferilli anche nelle vesti di attrice sul piccolo schermo in Gloria, una fiction che segnerà il suo ritorno in Rai dopo 10 anni in cui non aveva mai preso parte a sceneggiati televisivi della rete pubblica.

In Gloria la Ferilli interpreterà il ruolo di una diva anni Novanta. È dal 2012, dopo il successo di Nè con te né senza di te, che Sabrina Ferilli non recita in una fiction Rai.