Palinsesti Mediaset 2022-2023, cosa vedremo: novità e conferme

Fonte: IPA Barbara D'Urso confermata a Pomeriggio Cinque

Tempo di bilanci e di nuovi progetti da lanciare. I palinsesti Mediaset 2022-2023 mettono in campo il meglio, tra cavalli di battaglia e grandi novità, senza dimenticare il pubblico, sempre al primo posto nelle scelte aziendali. Pier Silvio Berlusconi presenta la nuova offerta decisa per la prossima stagione televisiva, per la quale ha previsto ampi stralci di intrattenimento e ritorni inaspettati. Scopriamo insieme cosa vedremo in autunno sulle reti del colosso di Cologno Monzese.

Palinsesti Mediaset 2022-2023, l’offerta di Canale5

La nuova stagione televisiva di Canale5 si basa sui prodotti forti e rassicuranti dell’offerta Mediaset. L’ammiraglia conferma così il suo zoccolo duro e assorbe una parte di Italia1, prendendosi Emigratis di Pio e Amedeo e le serate celebrative previste per il compleanno di Mai Dire Gol. Torna anche La Talpa, con la produzione della Fascino di Maria De Filippi, per la quale Pier Silvio Berlusconi desidererebbe un conduttore Mediaset.

L’intero daytime è stato confermato in blocco, compresa Barbara D’Urso per la quale si era temuto il peggio. Non solo il suo contratto è rinnovato, ma è stato accompagnato dalle parole di stima da parte di Pier Silvio Berlusconi che non ha esitato a definirla “una grande professionista”. La conduttrice partenopea torna a settembre con Pomeriggio Cinque e – forse – con un nuovo progetto. Immancabile la presenza di Gerry Scotti che torna sugli schermi il 29 agosto con Caduta Libera, mentre Striscia La Notizia parte con una coppia inedita, composta da Luca Argentero e da Alessandro Siani.

Per il comparto prime time, Mediaset punta ancora sui nomi sicuri, aprendosi al ritorno di La Talpa che ha affidato alla corazzata Fascino. Torna il Grande Fratello Vip in doppio appuntamento, per il quale Pier Silvio ha già le idee molto chiare: “Non fatemi sentire da Alfonso ma da editori di Canale 5 ci auguriamo batta ogni record di durata”. Confermato l’arrivo di Orietta Berti, che (probabilmente) avrà uno show tutto suo sulla falsariga di quello ideato per l’amica Iva Zanicchi. Semaforo verde anche per l’Isola dei Famosi.

Come abbiamo anticipato, ampio spazio è concesso all’intrattenimento con Scherzi a Parte, Lo Show dei Record e Ciao Darwin, che torna sugli schermi dopo 4 anni. Il sabato sera finisce ancora nelle mani d’oro di Maria De Filippi, ancora presente con Tu sì que vales, C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi, che agguanta la domenica pomeriggio come traino di Verissimo (che torna al sabato e alla domenica). Si aggiungono Emigratis, che passa da Italia1 a Canale5, oltre a Michelle Impossibile & Friends – per la celebrazione di carriere di personaggi noti – quindi Felicissima Sera e Talentissimo Me, talent dedicato ai più piccoli condotto da Piero Chiambretti. Fumata bianca per Zelig, Mai dire Gol e Viaggio nella Grande Bellezza per la quale si cerca la giusta collocazione.

Accanto alle fiction – con i primi titoli certi individuati in Viola come il Mare, Fosca Innocenti 2, Luce dei Tuoi Occhi 2, Buongiorno Mamma 2, Il Patriarca, L’Anima Gemella, La Ragazza di Corleone, Bardot – si muovono le poche slot riservate al cinema. Coppa Italia e Champions League finiscono al martedì sera. In seconda serata, è confermato il Maurizio Costanzo Show.

I programmi di Italia1

Sulla rete giovane diretta da Laura Casarotto torna Back to school, che perde Nicola Savino in favore di Federica Panicucci, mentre per Le Iene si è deciso di puntare ancora su Teo Mammucari e Belen Rodriguez. “Ci sono piaciuti”, ha affermato Pier Silvio Berlusconi, che annuncia – inoltre – il passaggio a un solo appuntamento settimanale ma con una messa in onda prevista per l’intera stagione e senza pause.

Sorprende la proposta di Enigma, programma di divulgazione dedicata ai misteri che arriva dopo il flop di Mystery Land, che si aggiunge all’ormai consolidato Freedom – Oltre il Confine di Roberto Giacobbo. Gli esperimenti continuano con la comicità attraverso Italia Uno On Stage. Non mancano serie tv, film (tra cui spicca un’intera serie di proposte con Tom Cruise), il calcio con i primi turni di Coppa Italia e gli approfondimenti di Pressing, oltre a un nuovo reality intitolato Mia Mamma e Tuo Papà, nel quale i figli aiuteranno o ostacoleranno i genitori nella ricerca dell’anima gemella.

L’offerta di Rete 4

Per la stagione 2022-2023, Rete 4 mantiene i propositi degli ultimi anni, vestendosi di approfondimenti e attualità. Sei giorni su sette già in avvio di stagione, con una sola prima serata dedicata ai film. Confermata Zona Bianca di Giuseppe Brindisi (alla domenica), Controcorrente di Veronica Gentile (al mercoledì), Quarta Repubblica di Nicola Porro (al lunedì), Fuori dal coro di Mario Giordano (al martedì) e Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio ancora collocato saldamente nella serata del giovedì. Il venerdì si ripete la tradizione di Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi. Al sabato, Rete 4 si concede all’intrattenimento con un film.