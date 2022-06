“Pomeriggio Cinque” chiude, l’addio di Barbara D’Urso non lascia spazio a dubbi

È ufficiale: Pomeriggio Cinque chiude i battenti, e la conduttrice Barbara D’Urso ci ha tenuto ancora una volta a ringraziare in diretta tutto il pubblico da casa e quello presente in studio, oltre a tutti i collaboratori che da anni contribuiscono al successo del programma di intrattenimento tra i più longevi della televisione italiana.

Barbara D’Urso, i saluti a “Pomeriggio Cinque”

Nessun allarme in vista, per gli amanti di Pomeriggio Cinque che dovranno fare a meno del loro programma televisivo preferito ma non per sempre. Nonostante le varie voci circolate nell’ultimo periodo, il talk show più amato dal pubblico italiano continua la sua avventura in Mediaset ancora per molto, almeno così pare stando alle parole della conduttrice.

Barbara D’Urso, infatti, dopo i primi saluti nella penultima puntata andata in onda ieri 9 giugno, stasera ha ringraziato e salutato definitivamente tutti prima di fermarsi. Uno stop che non durerà molto, ma che sicuramente farà sentire la mancanza ai più affezionati.

“Io vado un po’ in vacanza, vi penserò tantissimo. I primi di settembre saremo qui per mesi e mesi”, ha così concluso la trasmissione la conduttrice, ripetendo più volte la parola “mesi” come a voler rimarcare il concetto che in quello studio lei ha ancora molto da fare e che la parentesi Pomeriggio Cinque non sta per chiudersi come è stato invece vociferato nell’ultimo periodo.

Sul led le immagini di tutti i collaboratori che contribuiscono da anni al successo del programma: tutti sintonizzati in videochiamata, a partire dagli autori fino alla regia, che prontamente Barbara D’Urso ha elogiato e ringraziato per tutto il lavoro svolto in questa stagione.

Anche Giancarlo Scheri, il direttore di Rete, ha voluto fare il suo saluto finale prima delle vacanze: “Saluto e ringrazio Barbara d’Urso per l’impegno che l’ha vista al timone del talk pomeridiano di Canale 5, dal lunedì al venerdì, da settembre ad oggi. Un grande lavoro di infotainment, con un pubblico fedele e appassionato, ottenuto grazie a una valida squadra autorale e produttiva, e la professionalità del team giornalistico VideoNews”, così ha ringraziato tutti.

Barbara D’Urso, 65 anni e infinite dimostrazioni

Risulta essere impensabile il fatto che qualcuno in Italia possa non conoscere Barbara D’Urso, che sia anche solo per averla sentita nominare almeno una volta nella vita; in tv da anni, è stata il volto di reality di grandissimo successo come il Grande Fratello e nel tempo ha saputo prendere un posto fisso nel piccolo schermo, facendo compagnia nelle ore pomeridiane a tantissime persone che sono in casa.

Non le è stato perdonato nulla, negli anni, nonostante il suo modo di fare televisione non sia troppo lontano da quello di altri colleghi; nei suoi riguardi c’è sempre stato un occhio di riguardo (spesso in negativo), ma Barbara D’Urso ha saputo trovare la sua forza anche in questo, lasciandosi cullare dalla filosofia “Purché se ne parli”.

Ed è vero, perché sicuramente la conduttrice non passa inosservata, qualsiasi cosa dica o faccia, e i commenti negativi sono solo una piccola parte di una carriera fatta di successi. Ha da poco festeggiato 65 anni e nel tempo ha già dimostrato tanto, e anche questa volta ha portato a termine una stagione televisiva importante.