Orietta Berti, la più amata della tv: in arrivo un one woman show (ma non solo)

Fonte: Ansa Orietta Berti

Tutti la vogliono, tutti la cercano e adesso Mediaset se l’è accaparrata: Orietta Berti, l’artista più amata della tv, nella prossima stagione televisiva sarà una delle protagoniste del piccolo schermo. Per la cantante pare siano previste tante novità, da un one woman show a un ruolo totalmente inedito e inaspettato, che farà la gioia dei suoi fan.

Orietta Berti opinionista del GF Vip 7

In queste ultime settimane non si fa altro che parlare della prossima edizione del Grande Fratello Vip 7: dopo il successo della scorsa edizione, la più lunga di sempre, Alfonso Signorini sta già preparando il cast della stagione in arrivo, che partirà il prossimo 19 settembre.

Ad anticipare i nomi delle nuove opinioniste è stato il portale TvBlog, che ha svelato che accanto a Sonia Bruganelli – che aveva inizialmente dichiarato che non avrebbe più fatto l’opinionista del reality show – ci sarà proprio Orietta Berti. La cantante, stando a quanto ha anticipato il portale dedicato alla tv, prenderebbe il posto di Adriana Volpe, che non è stata riconfermata nel ruolo per la prossima edizione.

È innegabile: la Berti sta collezionando un successo dopo l’altro, non solo nel campo musicale, con tormentoni cantanti da intere generazioni, ma anche sul piccolo schermo. L’artista infatti sta dando prova di essere ormai diventato un personaggio televisivo a tutto tondo, e pare che Alfonso Signorini abbia voluto tentare il colpaccio, cercando di replicare il successo della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Orietta Berti, per lei anche un one woman show

Di Orietta Berti ce n’è una sola e pare che i vertici di Mediaset lo sappiano bene: stando a quanto riporta il sito di TvBlog la cantante starebbe chiudendo proprio in queste ore – mancano solo alcuni dettagli – un contratto con la rete in esclusiva e della durata di due anni.

La Berti quindi, potrebbe essere al fianco di Sonia Bruganelli nella prossima edizione del Grande Fratello Vip 7 (e probabilmente anche per l’ottava), e dovrà quindi rinunciare a tornare fra i coach di The Voice senior, che tornerà in onda su Rai 1 da gennaio il venerdì sera, sempre con la conduzione di Antonella Clerici.

Ovviamente non la vedremo più neanche a Che tempo che fa, al famoso tavolo di Fabio Fazio, così come nella seconda serie di Quelle brave ragazze su Sky insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo. La trasmissione è stata l’occasione per conoscersi e scoprirsi, è stata un’avventura all’insegna della libertà, della scoperta e della trasgressione.

Per Orietta però si potrebbero aprire tantissime nuove opportunità: si parla infatti – oltre che del ruolo inedito da opinionista nel reality show – di un one woman show sullo stile di quello visto la scorsa stagione su Canale 5 con protagonista Iva Zanicchi.

Potrebbe trattarsi di un programma con tanta musica dal vivo, con alcuni ospiti del mondo dello spettacolo che la simpaticissima Orietta ha conosciuto nel corso della sua carriera, condividendo esperienze lavorative e di vita. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, non sarebbe che una conferma per la Berti, che ancora una volta dimostrerebbe di essere la regina della tv.