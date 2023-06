Orietta Berti compie 80 anni: gli auguri di Sandra Milo sono un inno all’amicizia

Fonte: Getty Images Orietta Berti, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Non c’è augurio più bello di quello che arriva dal cuore di un’amica sincera. Sandra Milo ha voluto rendere omaggio a Orietta Berti nel giorno del suo 80esimo compleanno con una lunga dedica su Instagram. Insieme hanno condiviso la straordinaria (e divertente) avventura di Quelle brave ragazze, insieme a Mara Maionchi, dimostrando di avere alla loro “veneranda età” energia e voglia di mettersi in gioco a dir poco invidiabili. Amicizia è amore ma anche condivisione, conoscersi nel bene come nel male ma, alla fine, esserci sempre l’una per l’altra soprattutto in un giorno importante come questo.

Sandra Milo, la lunga dedica per gli 80 anni di Orietta Berti

Per settimane hanno condiviso una pazzesca vacanza on the road: tre donne “over” con l’entusiasmo delle ventenni (e anche di più), pronte a mettersi in gioco e a divertirsi, uscendo dalla propria comfort zone e lasciandosi andare a nuove conoscenze, confessioni “piccanti” sui propri amori e la propria gioventù ed esperienze che probabilmente mai avrebbero pensato di vivere.

Proprio in occasione di Quelle brave ragazze, Sandra Milo ha suggellato il suo legame con Orietta Berti. Entrambe icone a modo proprio, amatissime dai giovani e tanto diverse quanto simili nella loro genuinità. Basta leggere le parole che l’attrice e musa di Fellini ha voluto condividere su Instagram in occasione dell’80esimo compleanno della cantante per comprendere il senso di un’amicizia che dovrebbe fare scuola.

“Carissima, i miei più affettuosi e sinceri auguri a te che sai navigare sulle onde della vita con genuina concretezza mista a sana leggerezza – ha scritto Sandrocchia -, che sai condire con ironia ogni aneddoto della tua intensa vita, che sai dispensare buonumore a chi ha la fortuna di godere della tua compagnia, che possiedi la saggezza ereditata dalla tua famiglia d’origine e trasmessa a quella che hai creato, che conosci il valore profondo dell’amicizia e sai farti voler bene senza far nessuno sforzo – ti si ama fin da subito – e volerne a chi ti circonda”.

E la dedica prosegue in un climax ascendente di stima e ammirazione: “[A te, ndr] che conosci il senso del sacrificio e della dedizione al lavoro senza aver mai sottratto del tempo ai tuoi affetti, che ami gli animali come membri della tua stessa ‘tribù’, che sei attaccata saldamente alla tua terra pur avendo girato il mondo, che hai saltato un’intera generazione riuscendo a farti conoscere trasversalmente anche dai giovanissimi, che hai conservato la freschezza di un cuore giovane, che sei tanto altro in più di questo. Ti voglio bene! Tua Sandra 🥳💝🎂🍾🥂🎁🎉🎊🎵🎼🎤”. E l’emozione è servita.

Perché Orietta Berti ha deciso di non festeggiare il compleanno

Era nell’aria l’idea di organizzare un grande party di compleanno e – dobbiamo ammetterlo – sarebbe stato un evento epocale. Orietta Berti unisce intere generazioni di artisti, ha abbracciato ultimamente il mondo del reality e si è messa alla prova in moltissimi programmi televisivi dopo un breve periodo di assenza dalle scene. Non sarebbe stata una semplice festa, ma un mega raduno di vip.

Eppure la cantante ha deciso di non festeggiare i suoi 80 anni, rimandando al prossimo anno. Il motivo le fa più che onore: la Berti è originaria di Cavriago e, come riporta Vanity Fair, la sua è stata una scelta dettata dal rispetto per la sua Regione e per chi sta vivendo le drammatiche conseguenze dell’alluvione.

Certamente non mancheranno i momenti in famiglia con il marito Osvaldo – sono sposati da ben 56 anni -, con i figli e i nipoti. E intanto si è fatta un bel regalo: proprio il 1 giugno esce il videoclip del suo nuovo singolo Diverso, la toccante lettera di una mamma al proprio figlio omosessuale.