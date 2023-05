Una passione per la moda che la accompagna da sempre. Orietta Berti compie 80 anni il 1° giugno 2023 e non ha davvero intenzione di fermarsi. Reduce dall'esperienza come opinionista del GF Vip, è ora tornata alla sua musica, che non ha mai abbandonato. Eccola acon l'abito a bande colorate dia causa del quale si scatenò un piccolo scandalo. Inusuale per l'epoca, nelle immagini innon faceva un bell'effetto. A colori, invece, è tutta un'altra storia. In una versione rivisitata l'ha anche portato sulla Costa Toscana, con Fabio Rovazzi , per condurre le serate sula Sanremo 2022.