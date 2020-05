Bianca Guaccero: la pagella dei suoi look!

editato in: da

Bianca Guaccero ha i colori della donna mediterranea e ama vestirsi in modo tale da farli risaltare! Vediamo se ci azzecca sempre: ecco la mia pagella dei suoi look!

Bianca Guaccero, pagella dei look: in fantasia fucsia

L’abito dallo stile gipsy è grazioso, ma un po’ troppo morbido sulla sua fisionomia. Inoltre, il taglio e la fantasia optical fanno un po’ a pugni. La scollatura profonda le appiattisce il décolleté e l’acconciatura che le copre il viso non aiuta (ha un viso così solare!). Anche il sandalo alto in vernice non mi convince del tutto. Insomma, si poteva fare di meglio. Voto 6.

Bianca Guaccero, pagella dei look: con il chiodo in pelle

Il chiodo sull’abito da sera non mi dispiace (anche l’abito devo dire è molto bello, ha dei dettagli in pizzo deliziosi anche sulle maniche). Cosa non funziona qui? Le scarpe: per il mio gusto sono un po’ troppo fetish, anche se Bianca indossa un chiodo in pelle. L’insieme ha un po’ troppo di tutto: borchie, sandalo, pizzo… Meglio fermarsi un passo prima. Voto 7.

Bianca Guaccero, pagella dei look: in abito foulard

Oh, finalmente ci siamo! Un look fresco, con colori che mettono in risalto il suo incarnato e un’acconciatura non troppo impostata. Avrei solo stretto un po’ di più la coulisse in vita, in modo da segnare di più il punto vita e muovere la figura. Voto 8.

Bianca Guaccero, pagella dei look: in mini rossa

Allora: anche qui c’è un po’ troppo di tutto. La camicia con il collo a fiocco in fantasia sta bene ed è graziosa, ma l’avrei abbinata ad una gonna dal taglio più pulito. Il rosso è ok, non questiono sul colore, è proprio il taglio che è un po’ troppo ricco (è già ricca la blusa). Voto 7.