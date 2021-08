Magliette personalizzate e ricamate: ecco dove trovarne di bellissime

editato in: da

La t-shirt è un classico: va bene con tutto, sta bene praticamente a tutte (basta sapere quale scegliere a seconda del nostro fisico) e davvero ce ne sono per tutti i gusti! Possiamo sceglierla bianca o colorata, stampata o a righe… insomma, ogni singolo pattern parla di noi! Ecco qualche brand che ne realizza di personalizzabili, ricamate o stampate, o addirittura filate apposta per voi.

In genere chi propone questo genere di servizio ha cura e attenzione per il tipo di prodotto che propone, dal punto di vista della sostenibilità sia ambientale che sociale. I tessuti sono spesso certificati GOTS, i ricami vengono eseguiti a mano e il più delle volte possono essere realizzati appositamente su richiesta per occasioni particolari. Tra i brand che vi cito qui sotto, onestamente non saprei proprio quale scegliere, propongono tutti modelli uno più bello dell’altro.

The Optimistic Apple

Il brand di Vittoria è super attento alle materie prime utilizzate (i suoi prodotti sono tutti certificati PETA Vegan Approved o GOTS) e a come viene eseguita la produzione (solo in laboratori in cui le condizioni di lavoro sono controllate). I suoi ricami sono spiritosi e rivolti a chi ha a cuore non solo la salute del pianeta, ma anche quella degli animali.

Melidé

Melidé Factory è stato forse uno dei primi brand a proporre t-shirt ricamate a mano, anche loro in cotone certificato GOTS. I motivi ricamati variano tantissimo: dalla piccola ape, a brevi frasi come “Try Again” o “Karma is a True Story” fino a simbolini che ricordano la saga di Harry Potter, date a vostra discrezione, nomi, fiori… insomma, c’è tutta la scelta che volete!

Cashmere Folie

Non fatevi ingannare dal nome: su Cashmere folie, il negozio on line di Sara, potete scegliere di personalizzare qualunque capo, in qualunque materiale, dalla lana al lino, scegliendo i colori, le eventuali righe e le parole che vorrete inserire. Quando dico “fatto con amore in Italia”, intendo proprio questo!

FK Your Identity

Brand sardo che propone, oltre alle t-shirt, tute, felpe, teli da spiaggia e perfino shopper e berrettini che potete personalizzare con il vostro nome. Il font è sempre uguale, un corsivo che ricorda i quaderni dei bambini, in colore a contrasto rispetto alla base su cui viene cucito.

L’Angolo delle Meraviglie

Nel negozio on line di Deborah trovate una selezione di t-shirt ricamate con motivi diversi in colori diversi, una più graziosa dell’altra. Insomma, adesso avete davvero l’imbarazzo della scelta!