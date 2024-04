Texas style, ecco come avere un look cowgirl super trendy

Texani, cappelli a tesa larga e tanto denim: ecco la ricetta per un look cowgirl assolutamente perfetto

Uno dei trend oggetto di continui corsi e ricordi è quello dei texani, ossia gli stivaletti da cowgirl che vanno e vengono dalle passerelle, ma che troviamo spesso e volentieri sullo street style. Va da sé che un altro super trend sarà quello del look da cowgirl… solo che bisogna fare attenzione: assomigliare a Calamity Jane è un attimo! Vediamo come fare per ottenere questo look in modo semplice, ma soprattutto con stile.

A chi sta bene il look in stile Texas

Texas style: i capi immancabili

Gli stivali

Innanzitutto, quello che vi serve è un paio di stivaletti texani, ossia quegli stivaletti da cowboy di cui parlavo sopra. Esistono alti fino a sotto il ginocchio oppure bassi alla caviglia. Il mio suggerimento è quello di indossare i primi con le gonne e i secondi con i pantaloni (jeans in questo caso ovviamente), possibilmente bootcut oppure un pochino scampanati (flared).

Giacca o camicia in jeans

In realtà il denim oltre che per la giacca dovrebbe essere un po’ ovunque, pure su camicia e pantaloni. La giacca in denim potete metterla anche sopra un pull tricottato, soprattutto se il modello è un po’ oversize. L’importante è che il jeans che indossate sia super slim.

Il cappello

Accessorio immancabile se vogliamo fare un figurone! Il mio suggerimento è quello di sceglierne uno a tesa larga, anche leggermente arricciata, in colori come il tortora o il marrone. Se invece volete un accessorio da indossare indipendentemente dal look cowgirl, allora optate per il nero: andrà benissimo anche su un cappotto oversize.

Stelle e strisce

La camicia è indispensabile: in denim a quadri oppure bianca, colore must e che sta sempre bene con tutto (capo assolutamente indispensabile da avere nell’armadio! Sul mio blog trovate anche gli atri 4 capi indispensabili da giorno). Se il punto vita è il vostro forte, portatela legata, oppure infilata dentro ai pantaloni.