Tendenza cappotto: ecco qualche idea su come indossarlo

Il cappotto è un must have autunnale (e per me anche invernale), ma il fatto che sia un classico non significa che debba per forza essere noioso, anzi. Vediamo insieme qualche idea di look, dalle passerelle allo street style, fino allo shopping!

Tendenza cappotto: le passerelle

In versione spinata e à la garçonne, come sulla passerella di Emporio Armani, oppure con collo di pelliccia e taglio iperfemminile come su quella di Lanvin, il cappotto attraversa tante declinazioni diverse a seconda della maison che lo interpreta. Se amate il look pulito e basic, optate per linee dritte e tagli sartoriali.

Se vi piace il gusto d’antan, il collo di pelliccia e il taglio sfiancato e femminile è quello che fa per voi.

Tendenza cappotto: lo street style

Bellissimo sia con le sneakers che con le décolleté, il cappotto si presta ad essere indossato in tanti contesti diversi, dal giorno alla sera. È questo che lo rende un capo must have. Personalmente il color cammello è uno dei miei colori preferiti, ma non fissatevi solo su quello: oltre ai classici (grigio, blu, nero), ci sono tanti colori e fantasie che potete esplorare. Vediamole insieme di seguito.

Tendenza cappotto: shopping list

Taglio destrutturato, perfetto per chi non ama segnare i fianchi e il punto vita, ideale per chi ama un look street style. Il bianco sarò particolarmente adatto per chi cerca un look semplice e pulito, da ravvivare magari con un capo in colore a contrasto.

Non disdegnate il colore se amate qualcosa che sia un po’ più particolare! In questo caso il mio consiglio è quello di non esagerare però con le sfumature, preferendo l’abbinamento con un look monocromatico in tonalità magari a contrasto oppure neutra.

Il taglio a vestaglia è l’ideale per chi ama sottolineare il punto vita. Se preferite sentirvi comode, allora optate per un modello corto al fianco. Unica raccomandazione: non fate sbucare nulla da sotto al cappotto, quindi abbiate cura di indossare un top più corto della giacca.

Un taglio semplice e basic sarà perfetto per chi ama un look dalle linee minimal. Potete tranquillamente scegliere anche un taglio lungo, anche se siete minute, ma proporzionate: ricordate che è sempre una questione di proporzioni, non di centimetri!