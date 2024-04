Borse in primavera, quali sono quelle di tendenza?

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: GETTY Borsa modello hobo Valentino Garavani

Accessori di nome, eppure non di fatto. Tutti coloro i quali sostano inchiodati nella propria antiquata convinzione che questi abbiano un ruolo soltanto periferico nell’intento della riuscita di un buon look probabilmente dovrebbero rivedere i principi cardine della propria esistenza.

Ogni grande personalità della moda del presente e del passato – così come ciascun fashion addicted che si sia guadagnato tale appellativo per una ragione – lo sa bene: persino la mise più anonima ed arrangiata alla bell’e meglio può potenzialmente essere elevata ad un altro livello con il furbo assetto di giusti borsa, cintura, scarpe e cappello. Proprio grazie a loro, infatti, viene delineata l’impronta di ognuno di noi così come viene delineato il contesto nel quale ci troviamo.

E, se non sono questi dei buoni motivi per indurre definitivamente ad investire su pezzi di moda come i suddetti, con ogni probabilità lo sarà la visione delle nuove borse di tendenza per la primavera/estate. Ma capiamone di più: pronte a sondare tutti i must-have del momento?

Tendenze borse primavera/estate 2024: l’identikit dei modelli cult tra colori e design

Il quadro generale appare ricco e variegato e promette davvero di accontentare i gusti e le esigenze più disparate: tornano gli amatissimi modelli di borse ampi e capienti i quali permettono di avere sempre con sé tutto il necessario, ma anche di più (Mary Poppins docet) come anche versioni ben più micro delle già popolari mini-bag, le predilette di tutti coloro che puntano dritto dritto all’essenzialità. Si passa da un estremo ad un altro, da uno stile a quello nettamente opposto e ciò non può che essere un chiaro indice dell’eloquenza di questi accessori.

Se, da un lato, vediamo stagliarsi borse talmente minute nelle loro dimensioni da sembrare vere e proprie clutch, rigide, compatte e decorate come autentici gioielli ma che guardano più all’aspetto prettamente estetico che alla praticità, dall’altro si hanno shopper dalle dimensioni XXL che abbracciano l’idea di trascorrere l’intera giornata fuori casa lontano dal rischio di essere colte impreparate.

Il nuovo-vecchio design delle borse da avere questa primavera

Le borse di tendenza per questa primavera/estate vantano un design perlopiù classico ed elegante, tanto che l’evidente nota retrò a caratterizzarle strizza l’occhio ai modelli vintage ed a tutte le fortunate che hanno avuto la possibilità di esserseli accaparrati: l’immagine che vogliono comunicare non è più quello della cosiddetta Mob Wife, piuttosto quello di una donna sofisticata e sicura di sé, intenta a passeggiare per le strade di Milano – a tacco svelto – passando con nonchalance da un evento ad un altro, per intenderci.

La novità? Le più odierne borse sono rinnovate nei tessuti e si tingono di nuove nuances. Tra i primi abbiamo la rete ed il PVC (quel materiale lucido e trasparente, spiegato in soldoni) perfettamente in armonia al mood proprio della stagione. Si passa quindi dalla pelle verniciata ad effetto glossy a borse ricche nella trama degli intrecci, rigorosamente lavorati a mano, per poi arrivare addirittura nel furbo connubio di entrambi. Potremmo infatti dire che l’aspetto tattile e materico di tali accessori acquisisca dunque una certa importanza, un aspetto probabilmente fondamentale allo scopo di reinventare pezzi iconici del passato.

E no, non ci riferiamo appunto alle solite, oramai trite e ritrite, borse intrecciate in rafia o in paglia: quello della borsa intrecciata è un trend fortissimo che ci accompagnerà da ora sino alla fine dell’estate, assumendo un connotato ancor più chic e sofisticato se proposto su pelle ma capace di rendersi magnetico anche su tessuto, impreziosito da dettagli preziosi.

Diciamocelo, niente come le borse realizzate in PVC fa istantaneamente pensare al concetto di “bella stagione”: proposte sia nella loro declinazione morbida che in quella maggiormente strutturata e rigida – trasparente e coloratissima – come nel caso dei bauletti siamo prontissime ad amarle, sia in fattezze più contenute come nell’immaginario di Versace e Balmain che in versioni più capienti.

Amatissime, poi, anche tutte le borse in vernice. Trasudando lusso senza il minimo cenno di sforzo, esse procedono ora a smentire tutti coloro che – totalmente in modo erroneo – ritengono la vernice una peculiarità degli accessori destinati all’autunno ed all’inverno. Non sarebbe affatto un’esagerazione, infatti, affermare come queste stiano attualmente prendendo posto tra le tendenze più calde in circolazione, ravvivate da tutti i colori più vividi come anche da quelli più scuri e profondi, esplorando tutti i formati.

Volendo piuttosto parlare di forme, invece, tocca anche qui appellarsi al concetto di molteplicità: accanto all’inimitabile bauletto, tra le It-bag le quali promettono di rubarci il cuore troviamo il classico ed intramontabile modello hobo. Per chi ancora non ne avesse mai sentito parlare la borsa hobo altro non sarebbe che una borsa a forma di mezzaluna, bloccata a ciascuna estremità da una cinghia che può o meno presentarsi regolabile.

Bottega Veneta non ha stentato a suggerirne un prototipo con trama intrecciata, mostrandosi assolutamente in armonia con la tendenza, optando per colori tenui e delicati come il giallo ed il lilla. Ben più stravagante e contemporanea, invece, la personale interpretazione di Valentino che gioca su inserti in metallo e ne esaspera le forme.

Degna rivale della sopraccitata, nonché grandissimo ritorno, l’iconica borsa a secchiello: informali e terribilmente cool le borse a secchiello costituiscono una scelta di stile particolarmente furba e versatile – invero anche molto sofisticata – capaci infatti di grandi trasformazioni. Versatilità resa manifesta da come il loro aspetto cambi in base a come vengono portate ed abbinate, ma anche grazie al fatto che permettano di giocare con il loro design mostrandosi varie nei dettagli. Le grandi case di moda giocano molto su questo aspetto, sbizzarrendosi con le coulisse, le tracolle, gli inserti ed i manici.

Tutti i colori delle borse di tendenza per la bella stagione

A dispetto del tiepido clima primaverile che promette di prendere presto il sopravvento la palette colori delle borse pensate per la primavera/estate 2024 risulta essere a dir poco inconsueta: ad eccezione fatta per tutte quelle deliziose tonalità pastello coerenti ai colori moda del momento riscuotono successo sfumature diverse da quelle che ci si aspetterebbe.

Accanto ad azzurro cielo, verde menta, giallo burro, rosa Barbie e glicine si posizionano ancora una volta inaspettatamente il nero ed il marrone, talvolta persino vicino al borgogna tanto amato durante i mesi freddi appena trascorsi. Trattasi di un rosso scuro davvero molto elegante, quello ricorrente, ad esempio, nelle più recenti collezioni di Gucci e Bottega Veneta.

Sempiterno, ancora, il rosso e Versace lo sa bene: se il celeste ha grande spazio all’interno della nuova collezione, in veste di tono fortemente in auge, il suo corrispettivo in termini più tradizionali è sicuramente il rosso fuoco, protagonista a prescindere da forme e modelli.