Tutta l'ispirazione fashion di cui necessiti per distinguerti (anche) in spiaggia, riassunta in una pratica guida allo shopping estivo.

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Sfilata swimwear estate 2024

Alla stregua di una perfetta prima donna l’estate 2024 pare aver saggiamente deciso di farsi attendere: l’arcinota strategia, però, non riesce proprio a scalfire né la volontà di ferro delle più incallite fashioniste né, tantomeno, a sopire la curiosità che gravita attorno alle tendenze moda mare che sono prossime ad appassionarci.

Nonostante i recenti stravolgimenti climatici ci suggeriscano la netta sensazione di essere stati scaraventati sul set di un film apocalittico senza il nostro permesso, l’estate arriverà: vogliamo davvero farci cogliere impreparate? Una volta constatata la retoricità della domanda non resta che partire con l’excursus a proposito dei trend che andranno per la maggiore, ben presto.

Moda (d’a)mare: quali costumi ci faranno girare la testa, i modelli in voga

Superata la sana dose d’invidia che naturalmente pervade l’animo alla vista dei caroselli su Instagram di tutti coloro che sono già partiti per location marittime, non resta che trarne vantaggio cogliendo i primi indizi circa le preferenze del vicino futuro sul tema costumi da bagno per l’estate 2024. È proprio su di loro, infatti, che i riflettori saranno puntati.

Cosa aspettarsi dai bikini dell’estate: dalla tendenza coquette ai costumi a fantasia

Esplorando universi paralleli le tendenze offriranno alternative proprio per tutti: se da un lato – come anticipavano i look di sapore retrò visti ed amati in Mother’s Instinct, ma non solo – si assisterà ad una autentica resurrezione per quanto riguarda modelli del passato, contrassegnati da stampe vintage e linee classiche, dall’altro seguiterà a fiorire la primavera. Saranno, infatti, in auge romantici costumi dai motivi floreali, adorni di fiocchi e merletti, come si manterrà intatto l’amore sempiterno per i tessuti crochet e tutti quei colori sorbetto che fanno da inno alla calda stagione.

Tinte pastello, nastri sottili, fiori 3D e rouches sono soltanto alcune delle caratteristiche a rendere riconoscibile l’estetica coquette che sta dominando oramai da mesi lo scenario moda odierno, estetica che seguiterà ad affascinare persino lungo le spiagge.

Tale leziosa tendenza non rimarrà, infatti, solo un caro ricordo delle passerelle della primavera che stiamo per lasciarci alle spalle, ma sboccerà sui costumi più richiesti dell’estate. Lo stile iperfemminile che coniuga sensualità ed innocenza comparirà sui bikini sottoforma di tonalità quali rosa baby, celeste, giallo limone e bianco ottico come anche mediante strategici drappeggi, stampe fiorite vintage e volant.

Tra costumi e copricostumi saranno proprio le stampe, appunto, a rivestire il ruolo di grandi protagoniste per la stagione estiva a venire. All’estremo opposto le fantasie a spiccare saranno sull’onda tropical-glam, le stesse sottratte con furbizia agli anni Ottanta/Novanta, su modelli sgambatissimi oppure dotati di semplici e classici laccetti a creare intriganti incroci.

Trattasi di quegli iconici decori floreali resi vivaci da sfumature pop e vitaminiche, i quali compariranno principalmente sui due pezzi ma, solo sporadicamente, sugli interi. Questi ultimi vanteranno piuttosto tagli asimmetrici e cut out decisamente inattesi, stampe di grandi dimensioni come nel caso di pois e righe, sempreverdi tessuti animalier e brillantissimi lurex.

I costumi interi della moda mare 2024: comodi e sensuali

In definitiva, mentre i bikini di gusto vintage ci regaleranno l’illusione di sentirci come teletrasportate su copertine di patinate riviste di moda del passato, saranno costumi interi dai tagli basici e minimalisti a farci letteralmente perdere la testa.

Amanti della praticità: sarete presto soddisfatte. I one-piece dell’estate 2024 abbracceranno proprio questo concetto, presentando modelli comodi ma sgambati e sensuali a riempire le spiagge di esemplari di Pamela Anderson ai tempi di Baywatch. Tali costumi promettono di slanciare grandemente la figura, esaltandola senza lasciare nulla fuori posto. Quel che si dice unire l’utile al dilettevole, insomma. Noti brand sportivi quali Puma, Nike e Adidas saranno una certezza per quanto ne concerne lo shopping, ma anche i più comuni marchi di fast fashion faranno le loro proposte interessanti: in tinta unita o dotati di pannelli in tinte vivaci a contrasto, con scolli generosi sul décolleté o sul dorso, saranno reperibili per tutti i gusti.

Ed ecco che, in un attimo, l’amore sconfinato delle nostre mamme per il costume da bagno intero assume una più logica spiegazione. I costumi interi della moda mare 2024 guarderanno pure alla praticità, ma basti pensare al look da spiaggia scelto dalle grandi icone del passato: dalla più famosa bambola della Mattel sino a dive del calibro di Marilyn Monroe o Lady Diana i doverosi riferimenti sarebbero infiniti, nonché una validissima dimostrazione del perché il vintage colpisca ancora.

Dal tipico “french riviera mood”, ad unire in un sol connubio lo stile vintage e quello romantico-classico, una delle tendenze moda mare più forti emersa con grande anticipo in occasione dell’estate 2024 vira verso i design senza spalline. Interi o due pezzi, dotati di coppe imbottite e rouches in ogni dove, cinture in vita ed increspature, questi modelli di costume disegnano con grazia la figura. L’obiettivo, quest’anno più che mai? Valorizzare le forme di ognuna attraverso strategici dettagli quali tagli e scollature, pur assicurando tintarelle impeccabili.

In qualità di perfetto corrispettivo estivo del cosiddetto “little black dress” il costume intero nero sarà, stavolta, un vero must.

Per eccellenza la prima alleata di ogni donna, nel ruolo di problem solver di ogni evenienza, questa tinta sorgerà sul panorama swimwear facendoci dono di capi-salvagente.

Semplice ma sempre chic assumerà le sembianze di ogni tendenza citata in precedenza, concedendo l’agio di poter optare per il modello che maggiormente esalta la propria fisicità per una dose di autostima extra. Ma come staranno accogliendo la moda mare 2024 le celebrities? Vediamolo subito.

Giulia Salemi

L’influencer italo-persiana Giulia Salemi ha inaugurato le prime giornate calde scegliendo di indossare alcuni modelli firmati Calzedonia: quello che appare in anteprima è bianco candido nonché di chiara ispirazione coquette, come suggeriscono le romantiche applicazioni di perle postevi al di sopra.

Emma Roberts

Costume intero, invece, per Emma Roberts. Il modello scelto dall’amatissima attrice è invero molto semplice, verde petrolio e con mega cut-out a goccia sul davanti.

Hailey Bieber

Per Hailey Bieber, infine, il concetto di “less is more” sarebbe la via da percorrere. La modella durante la sua prima vacanza dell’anno ha deciso di optare per un semplice bikini rosso, contrassegnato da reggiseno a triangolo e slip con laccetti.