Movie look addicted: gli outfit coquette ispirati a Bridgerton Stagione 3

Svelato il costume adeguato per debuttare in società: come la tendenza coquette ci farà presto guadagnare il titolo di "diamante dell'anno".

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Penelope Featherington - Bridgerton 3

C’è chi, dinanzi alla perfetta combinazione di intrighi dell’alta società, fastosi balli, principeschi abiti e (più o meno) impossibili storie d’amore è fatalmente colto da un improvviso attacco di eramnesia e chi, senza successo alcuno, mente. Non resta davvero che abbandonarsi ad una lunga sessione di autocommiserazione collettiva: d’altronde figura del tutto normale, come, durante la visione di Bridgerton, la convinzione di essere nate nell’epoca sbagliata prenda a sfiorare la mente di chiunque si trovi al di qua dello schermo, almeno per un istante.

Ebbene, gentili donzelle prestate orecchio: una buona nuova è in procinto di allietare i vostri animi attanagliati dalla mancanza. Tutta questa sofferenza sembra non essere stata vana perché sì, è ufficiale: la terza stagione di Bridgerton è alle porte, proprio come lo è il mese di Maggio. Mese in cui cade l’arrivo dei nuovi episodi, i quali saranno emessi in due parti con la prima uscita del giorno 16 e la seconda durante il prossimo 13 giugno. Gli svariati sneak peek e l’attesissimo trailer hanno parlato chiaro, pare che i protagonisti della liaison alla quale ci appropinquiamo ad appassionarci siano nientemeno che Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Possiamo attendere oltre? Ovviamente no, ma dobbiamo. Ecco perché una breve anticipazione della trama che promette di coinvolgerci presto è di dovere.

Cari gentili lettori, come da tradizione la nuova stagione vedrà al suo preludio la presentazione delle debuttanti di Londra. A casa Bridgerton è ora il turno di Francesca. Chi, invece, tra giravolte ed intriganti flirt non riesce proprio a smettere di sentirsi terribilmente inadeguata è appunto Penelope. L’unica ragione per cui la giovane sarebbe disposta a trovare marito sarebbe la lieta prospettiva di potersi finalmente allontanare dalla propria famiglia, libera una volta per tutte di vivere la sua celata identità di Lady Whistledown senza più vincoli. Quello della colossale cotta per Colin Bridgerton sembra oramai costituire un lontano ricordo, almeno fino al suo rientro. Quando, infatti, il ragazzo fa ritorno in città dai suoi abituali viaggi estivi non può che risentirsi dell’inaspettato distacco che Penelope pare riservargli, così decide di offrirle il suo prezioso aiuto al fine di accalappiare un pretendente. Ciò che ancora non sa, però, è che sarà proprio lui a cadere vittima del suo stesso piano.

Orbene, ora che l’impazienza è stata nutrita oltremodo, tocca scovare un altro escamotage per consumare indenni l’attesa che ci divide ancora oggi dalle otto nuovissime puntate della serie tv: se in quanto al cambio d’epoca storica l’unica via efficace pare essere una macchina del tempo, ad offrirci una distrazione di gran lunga più plausibile ci pensa, puntuale, il mondo della moda. Come? Vestendoci di pizzi e merletti e legando ai nostri colli graziosi fiocchi. Sì, parliamo della tendenza coquette e sì, è proprio lei che avrà il vanto di teletrasportarci in massa collocandoci tra l’alta società della Londra vittoriana.

Tendenza moda coquette: alla scoperta del fashion trend che ci trasforma nella protagonista di Bridgerton

L’accento romantico che si è posato con estrema leggiadria sullo scenario fashion attuale dall’ascesa delle iconiche maniche a sbuffo del film “Povere Creature!“ in poi pare definitivamente avere preso il sopravvento: l’estetica coquette sta trionfando ricoprendo – e ricoprendoci – di fiocchi e perle letteralmente da capo a piedi. Ma di che si tratta? Il termine “coquette” altro non sarebbe che un gentil furto dall’espressione francese la quale troverebbe la sua traduzione in “civettuola”. L’immagine che si vuole trasmettere è quella di una sensualità vagamente ingenua alla Lolita di Nabokov, la quale si promette di incarnare quella femminilità solo apparentemente languida ed innocente a nascondere al contrario grande consapevolezza di sé.

Svariati sono gli elementi ricorrenti atti a ricreare un look di questo tipo, svariati esattamente come i guardaroba dai quali attingere: perfetti i capi interamente in pizzo, tutti quei corpetti e bustier che l’hanno fatta da padrone nell’ultimo paio d’anni, i vestiti in seta (i cosiddetti slip dress) di stampo lingerie, le minigonne svasate, i cardigan cropped con dettagli preziosi ma, soprattutto, gli abiti ed i top dalle graziose maniche a sbuffo. In quanto alla palette colori quella da prediligere è ovviamente contrassegnata da toni pastello e fantasie floreali, ben poco casualmente allineata con quelli che sono i colori di tendenza per questa primavera/estate.

Completano poi, in tutta coerenza, la sfilza di outfit coquette calzature come le famosissime Mary Jane in vernice ed i sandali platform, accompagnate da accessori quali maxi fiocchi, fermagli preziosi e cerchietti. Le borse adatte, invece, presentano perlopiù piccole dimensioni, in alcuni casi tanto da ricordare autentici gioielli, e si contraddistinguono per linee insolite come le recentemente note clutch a forma di cuore. Via libera infine a collane di perle, guanti e calzini con pizzo e nastri in raso alla caviglia per personalizzare ulteriormente la scarpa.

Le reference alle quali ispirarsi sono inverno molteplici, a partire dal costume caratteristico dell’epoca vittoriana alle sfilate Chanel e Chloé dei primi anni ’90, passando per la “Marie Antoinette” di Sofia Coppola e per i pomposi abiti rosa di Claudia Schiffer sino ad arrivare all’intero cast femminile di Bridgerton. Ad insegnare per filo e per segno, però, come fare buon uso della tendenza moda coquette a suon di fiocchetti, balze ed outfit a clessidra ci pensano ora le star predilette della Gen Z. Chi? Vediamolo subito.

Olivia Rodrigo

Mini dress ricoperto di lustrini argento per Olivia Rodrigo: la pop star ha fatto, a dire il vero, dello stile coquette la sua firma di recente ed il look ritratto in foto non fa eccezione. Lo scollo a V è profondo e adorno di strati sovrapposti in pizzo, con immancabile fiocchetto sul décolleté.

Sydney Sweeney

Pare, poi, che la stessa passione abbia colto anche la star di Euphoria: ecco l’amatissima Sydney Sweeney in una serie di incredibili scatti che la vedono sfoggiare outfit coquette di gusto vintage. Il più azzeccato noi riteniamo essere quello composto da tailleur in spesso tessuto rosa, dalla silhouette immancabilmente a clessidra, dotato di grossi bottoni e trama quadrettata. I capelli voluminosi e cotonati così come il calzino bianco a fuoriuscire dalla scarpa in vernice, infine, chiudono coerentemente il look.

Giulia De Lellis

Ecco Giulia De Lellis che ci fornisce uno spunto furbissimo quanto apprezzato per sfoggiare la tendenza coquette nella vita di tutti i giorni: l’influencer italiana ha scelto di puntare tutta l’attenzione su una gonna rosa interamente in tulle lunga sino alle caviglie, affidando così a lei il ruolo di statement piece della mise, ed accompagnandola con una semplice canotta bianca. Ad aggiungere il tocco ancor più romantico le ballerine a punta ed i guanti confetto.

Ariana Grande

Importante metamorfosi di stile che ci pare impossibile non menzionare quella di Ariana Grande, vicina quanto più possibile allo stile coquette portato sempre e comunque. In foto la vediamo indossare un delizioso abito rosa cipria dalle voluminose maniche a sbuffo, in tessuto damascato.