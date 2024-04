Bridgerton 3 è (già) la serie dell’anno: cresce l’attesa per l’iconica serie targata Netflix con ShondaLand, casa di produzione di Shonda Rhimes. Dopo la storia d’amore tra Daphne e il Duca di Hastings, e tra il Visconte Anthony Bridgerton e Kate Sharma, è il turno di Penelope Featherington e Colin Bridgerton. La serie prende così le distanze dall’ordine dei libri: per Benedict, dovremo attendere. Ma la scelta si è rivelata vincente, considerando che è scattata la “febbre-Bridgerton”: vi diciamo tutto, trama, cast, anticipazioni e cosa sapere.

La trama di Bridgerton 3

Fonte: Ufficio Stampa Netflix

La terza stagione di Bridgerton è suddivisa in due parti: la prima, con gli episodi 1-4, arriva su Netflix il 16 maggio 2024; la seconda e ultima parte (episodi 5-8) è attesa per il 13 giugno 2024. Il cambio di rotta rispetto ai libri è facile da spiegare: la fanbase di Penelope e Colin è a dir poco enorme, in tutto il mondo. L’amicizia che si trasforma in amore è forse un cliché, ma non vediamo proprio l’ora di scoprire cosa hanno in serbo per noi gli sceneggiatori. La stagione 3 si rifà dunque sul quarto libro, Un uomo da conquistare.

Abbiamo lasciato Penelope Featherington in tensione con la sua migliore amica, ovvero Eloise Bridgerton. Ma non solo: dato il comportamento di Colin nell’ultimo epidosio della seconda stagione, ha scelto di mettere un punto alla sua cotta di lunga data, visto che si è lasciato andare a commenti non proprio carini su di lei. Ma è arrivata anche a un punto di svolta: vuole assolutamente trovare un marito e al contempo coltivare la sua indipendenza come Lady Whistledown.

I tentativi di Penelope di trovare un marito, però, non sono privi di fallimenti (persino clamorosi). Dopo il ritorno di Colin dal suo viaggio estivo, il terzo fratello Bridgerton è spavaldo e sicuro di sé. C’è però un po’ di amarezza nel notare che la sua amica di sempre, l’unica che lo abbia mai davvero apprezzato, ovvero Penelope, lo tratta con freddezza e sufficienza. Dunque, Colin vuole assolutamente riconquistare la sua amicizia, e si propone come mentore per aiutarla a trovare marito.

Ed è qui che si innesca un grande classico, ovvero… la gelosia! Le lezioni di Colin funzionano fin troppo bene, e finalmente Penelope è corteggiata. Colin dovrà fare i conti con i suoi veri sentimenti per Penelope: prova amicizia, o forse qualcosa di più? E le complicazioni non finiscono qui, perché Eloise ha una nuova amica (nientemeno che Cressida Cowper), e per Penelope è molto difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Il cast di Bridgerton 3

Fonte: Ufficio Stampa Netflix

La saga in costume di Netflix e Shonda Rhimes vede il ritorno di tanti attori amati, pronti a riprendere il loro ruolo in Bridgerton. A gennaio 2023, tuttavia, l’attrice di Daphne Bridgerton, ovvero Phoebe Dynevor, ha annunciato di non aver preso parte alla stagione 3. “Purtroppo non ci sarò nella terza stagione. Potenzialmente, tornerò in futuro. Ma la terza stagione non vedo l’ora di guardarla solo come spettatrice. Ho fatto le mie due stagioni, ho fatto quello che volevo fare con quel personaggio e lei ha avuto un grande arco narrativo. Chissà, forse mi chiederanno di tornare in futuro”.

Nicola Coughlan (Penelope Featherington)

Luke Newton (Colin Bridgerton)

Claudia Jesse (Eloise Bridgerton)

Luke Thompson (Benedict Bridgerton)

Golda Rosheuvel (Regina Carlotta)

Adjoa Andoh (Lady Danbury)

Ruth Gemmell (Violet Bridgerton)

Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley)

Simone Ashley (Kate Sharma)

Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

Harriet Cains (Philipa Featherington)

Bessie Carter (Prudence Featherington)

Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)

Martins Imhangbe (Will Mondrich)

Calam Lynch (Theo Sharpe)

Will Tilston (Gregory Bridgerton)

Polly Walker (Portia Featherington)

Rupert Young (Jack)

Julie Andrews (Lady Whistledown)

Hugh Sachs (Brimsley)

Emma Naomi (Alice Mondrich)

Kathryn Drysdale (Genevieve Delacroix)

Sam Phillips (Lord Debling)

Non ci resta che attendere la nuova stagione: l’appuntamento è il 16 maggio 2024, ed è grande attesa per la trasformazione di Penelope, da ragazza timida ma indipendente grazie all’alter ego di Lady Whistledown a giovane meravigliosa che non vede l’ora di realizzare il suo sogno: amare ed essere davvero amata.