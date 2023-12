Fonte: Ufficio Stampa Netflix Bridgerton 3, quando esce su Netflix

Il grande annuncio è infine giunto: Netflix ha rivelato le date della messa in onda di Bridgerton 3. Occorre parlare al plurale, date, dal momento che la piattaforma ha deciso di sfruttare nuovamente la sua ormai tipica strategia di lancio per i titoli di punta.

Una divisione in due parti, come già accaduto svariate volte. Basti pensare a Stranger Things. Si torna nel mondo creato da Julia Quinn, prodotto da Shonda Rimes e narrato da Lady Whistledown. In questo nuovo ciclo di avventure amorose seguiremo da vicino Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati rispettivamente da Nicola Coughlan e Luke Newton.

Quando esce Bridgerton 3

Un totale di otto episodi attende i fan della serie e, come avvenuto in tempi recenti per The Crown, che ha scatenato polemiche nel mondo Reale come prevedibile, ci saranno due parti. Due lanci distinti, con il primo atteso per il 16 maggio 2024. La seconda metà, invece, sarà proposta in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 13 giugno 2024. Un mese d’attesa tra un blocco e l’altro e, c’è da crederlo, il terzo episodio si fermerà su un cliffhanger di quelli mozzafiato.

La trama di Bridgerton 3

La terza stagione di Bridgerton avrà come protagonisti due personaggi che escono dall’ombra. Da una parte Penelope Featherington, che abbiamo scoperto essere Lady Whistledown. Ha condotto una doppia vita e continua a farlo, ma è tempo per lei di trovare l’amore. Dall’altra parte, invece, uno dei Bridgerton più ignorati nel corso degli episodi trasmessi.

Un po’ di luce anche per lui, finalmente. Le cose però non partono con il piede giusto. Penelope sembra aver ormai rinunciato del tutto alla sua cotta di lunga data per Colin. Il motivo? Occorre ritornare con la memoria alla scorsa stagione. La giovane ha infatti ascoltato per caso alcuni commenti denigratori sul suo conto, fatti dal ragazzo.

Si sente però pronta per una nuova fase della sua. La società le impone un marito e lei ritiene sia giunta l’ora. Non per amore, questo è chiaro, quanto per status. Il suo obiettivo? Non potendo ascoltare il cuore, si augura almeno un consorte che le dia abbastanza spazio e indipendenza. Non intende infatti rinunciare alla sua attività in veste di Lady Whistledown.

Ciò che le manca, però, è la fiducia in se stessa. Un ostacolo non di poco conto, che la porta a veder fallire i suoi tentativi in maniera clamorosa. Di tempo ne è passato dall’ultima volta che ha visto Colin, tornato intanto dai suoi viaggi estivi. Ha un look ben differente e ha sviluppato una certa spavalderia. Deve però fronteggiare la realtà delle cose, ovvero la trasformazione del suo rapporto con Penelope. Lei era l’unica ad averlo sempre apprezzato per chi era in realtà, e ora l’incantesimo sembra essersi spezzato. Lo tratta con freddezza e non riesce a capire perché.

È desideroso di riconquistare la sua amicizia, ignaro d’averla ferita ma soprattutto ignorata sotto l’aspetto sentimentale per tanto tempo. Si offre di aiutarla a trovare marito, ma di colpo i suoi consigli iniziano a dare frutti e qualcosa scatta dentro di lui. Colin si ritroverà a confrontarsi con i suoi stessi sentimenti, scoprendoli e non rinnegandoli. Sarà lui a dover ricorrere l’amata, che intanto faticherà a tener nascosta la sua identità nascosta.

Quando sarà adattato il terzo libro di Bridgerton

Bridgerton 3 non corrisponde al terzo libro della serie di romanzi, bensì al quarto. Netflix ha cambiato l’ordine e lo stravolgerà anche nella prossima stagione, che sarà dedicata al personaggio di Eloise. Il motivo è stato spiegato dalla sceneggiatrice Jess Brownell: “Sentivo fosse il momento di Colin e Penelope. Conosciamo questi due attori fin dalla prima stagione e abbiamo già investito su di loro. Sappiamo chi sono come persone”.

Non è dunque chiaro quando sarà adattato il terzo romanzo della serie. Shonda Rimes ha intenzione di adattare tutte le otto storie e continuerà nel suo progetto, qualora Netflix dovesse rinnovare lo show oltre la quarta stagione, come pare probabile. Il terzo romanzo potrebbe trovare spazio nella quinta stagione magari.

Il cast di Bridgerton 3

Gli otto episodi di Bridgerton 3 sono stati girati tutti a Londra, riportando in scena gran parte del cast ormai ben noto ai fan. Come detto i protagonisti sono Nicola Coughlan e Luke Newton, affiancati da: