Heartstopper 3, quando esce e cosa sappiamo della nuova stagione

Fonte: Getty Images Kit Connor e Joe Locke, protagonisti di "Heartstopper"

Gli amanti della graphic novel di Alice Oseman e del suo relativo adattamento seriale possono finalmente gioire: Heartstopper 3 è quasi pronta, e Netflix ha ufficializzato una data d’uscita. A farlo sapere sono proprio i suoi 2 protagonisti, in un tenero video in cui riprendono finalmente i panni di Charlie Spring e Nick Nelson.

“Heartstopper 3”, quando esce

Dopo due stagioni di enorme successo, Heartstopper è pronto a tornare. La serie teen nata dalla graphic novel di Alice Oseman non ha ancora una data precisa, ma ciò che è certo è che vedrà la luce su Netflix a ottobre 2024. A rendere pubblica la notizia è stata proprio la piattaforma, pubblicando un video con i due protagonisti Kit Connor e Joe Locke.

Nel video, i due attori tornano nei panni dei giovani Nick Nelson e Charlie Spring, insieme a Yasmin Finney, ovvero Elle Argent. Gli attori ringraziano il loro pubblico per il sostegno e l’entusiasmo riscontrato per la seconda stagione della serie, raccontandola come “Un’iniezione di fiducia. Non vediamo l’ora che esca la terza”. Ad aggiungersi, poi, William Gao, ovvero Tao Xu, che racconta come il suo personaggio abbia finalmente capito cosa ami fare, quali siano i suoi hobby.

“Heartstopper”, come sarà la terza stagione

La stagione 2 di Heartstopper ci aveva lasciato con un Nick che stava provando a capire meglio la portata dei problemi di salute mentale di Charlie. Un elemento importantissimo, di grande attualità e che, secondo l’ideatrice Alice Oseman, sarà un tassello imprescindibile anche all’interno della storia raccontata nella terza stagione: “Mentre Heartstopper celebrerà sempre la gioia e punterà verso la speranza, sono davvero entusiasta che stiamo permettendo al tono dello show di maturare insieme ai nostri amati personaggi. Salute mentale, sesso, ambizioni universitarie e altro ancora: Nick, Charlie e i ragazzi di Heartstopper stanno crescendo, imparando a conoscere meglio se stessi e gli altri, e sperimentando nuovi desideri, nuove paure e nuove gioie mentre si avvicinano all’età adulta”.

Un nuovo capito che, per quello che sappiamo, sarà più cupo e passionale. Anche Kit Connor sottolinea come la nuova stagione avrà “tensione sessuale, amore, siamo molto presi”. Un capitolo molto denso, che fortunatamente non ha la prerogativa di essere un finale. Come rivelato da Alice Oseman, infatti, la serie di Netflix vedrà ancora un quarto capitolo, questa volta quello conclusivo, a meno che eventuali spin-off non siano all’orizzonte.

“Heartstopper 3”, un nuovo personaggio

Tra le novità anche un nuovo personaggio interpretato da Jonathan Bailey, attore di Bridgerton: Jack Maddox, un ricercatore scolastico che affascinerà sia Charlie che Nick. A lanciare l’indiscrezione suo arrivo è stato un account Instagram chiamato proprio Jack Maddox che aveva pubblicato una foto che mostrava l’attore con in mano un cartello che riportava la frase: “I diritti dei trans sono diritti umani”. L’account è poi stato reso privato, ma la notizia ha subito fatto il giro del web esaltando i fan.

Fonte: IPA

Il personaggio si potrebbe ispirare a quello di Henry Maddox che, secondo la graphic novel, è un celebre classicista per il quale Charlie ha una cotta come quelle che si hanno per un personaggio famoso. Nel fumetto viene presentato come studioso ed ex musicista che presenta programmi di storia. Prima della sua carriera accademica, Maddox suonava la tastiera in una rock band e partecipava al Rally Dakar.