Tutto su Uno splendido errore, il teen drama che fa sognare

Le storie d’amore sono da sempre il motore che ci fa sognare e che ci fa scegliere di legarci a una serie tv: spesso ci immedesimiamo nei suoi protagonisti, o speriamo di vivere un’emozione simile a quella che vediamo raccontata sullo schermo della nostra tv. Da Vampire Diaries passando per Non ho mai fino a Heartstopper la verità è che non possiamo scegliere quando e di chi innamorarci, ma possiamo sognare che accada. È quello che succede in Uno splendido errore, il teen drama che sta spopolando su Netflix.

“Uno splendido errore”: trama della serie

Uno splendido errore è il nuovo teen drama firmato Netflix, che fin dalla sua uscita ha scalato le classifiche entrando nella top dieci delle serie più viste in Italia e non solo. Tratta dal romanzo di Ali Novak nato su Wattpad, il titolo originale è My life with the Walter boys. La storia si basa su un triangolo amoroso, ma tocca tante tematiche profonde. La protagonista interpretata da Nikki Rodriguez è Jackie, una quindicenne di New York che si trasferisce in Colorado dopo aver perso la sua famiglia a causa di un tragico incidente.

Dopo il suo trasferimento, Jakie inizia una nuova vita insieme alla migliore amica della madre, Katherine, interpretata da Sarah Rafferty, e a suo marito George, in una grande famiglia composta dai loro cinque figli e due nipoti. Impegnata ad abituarsi a una nuova vita, Jackie dovrà fare i conti anche con attenzioni dei due fratelli Walters, Cole e Alex, molto diversi tra loro e attratti dalla stessa ragazza. Parlando dei due personaggi, Nikki Rodriguez ha raccontato: “Alex rappresenta più quel primo amore, quell’amicizia, quella relazione sicura, che si ama così tanto vivere. Quello con Cole è un sentimento più appassionato, quello che sicuramente farà soffrire ma vale la pena vivere”. Una trama che, approfondendo amori diversi, riesce a farci immedesimare nella sua protagonista, componendosi ha tutti gli elementi per rendere Uno splendido errore un teen drama amatissimo e attuale.

“Uno splendido errore” non è solo amore

Nonostante la trama principale sia concentrata sulle vicissitudini amorose della protagonista, Uno splendido errore prova ad affrontare anche temi importanti e universali: all’interno delle puntate i protagonisti hanno a che fare con il lutto, la malattia, i problemi adolescenziali ed economici, l’importanza dell’adattamento all’interno di una nuova famiglia e la difficoltà di dover fare i conti con i propri sogni, la propria identità e la necessità di rimanere sempre fedeli a noi stessi.

Elementi che vale la pena indagare e raccontare, proprio perché importanti e molto presenti nella vita di ognuno. Ali Novak, autrice del romanzo da cui è stato presa la serie tv, ha scritto la storia originale proprio dopo la morte di suo padre: un trauma che ha spinto purtroppo provato e condiviso da moltissimi, tra cui Melanie Halsall, showrunner della serie. Proprio per questo, aldilà della trama amorosa, Uno splendido errore è un teen dramma capace di catturare cuore e mente degli spettatori: una storia in cui è possibile immedesimarsi e che, a modo suo e proprio come altre amatissime serie teen come Skam e Sex Education, riesce a raccontare qualcosa in più sulle piccole grandi difficoltà della vita quando si è adolescenti.