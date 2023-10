Avete notato il caso di Love Bombing in Sex Education? Vi spieghiamo cos’è questa manipolazione emotiva

Fonte: Ufficio Stampa Netflix Sex Education 3, l’attesa per la terza stagione

Da quando è arrivata per la prima volta sui nostri profili Netflix nel 2019, la serie Sex Education ha esplorato tutti i tipi di relazioni; da quelle adorabilmente dolci a quelle totalmente disfunzionali. L’educazione emotiva e sessuale, filo conduttore della serie, è presente anche alla nella quarta stagione, dove i protagonisti si incamminano verso nuove strade alla scoperta di nuovi orizzonti. Tra queste, la relazione di Viv con il suo nuovo fidanzato, Beau, ha catturato la nostra attenzione.

Viv e Beau: riassunto della loro storia

Se ancora non avete visto gli ultimi episodi di Sex Education vi dobbiamo avvertire che questo articolo contiene spoiler.

Beau viene presentato nel primo episodio della quarta stagione della serie, mentre gli ex studenti di Moordale si abituano al nuovo ambiente al Cavendish College. Interpretato da Reda Elazouar, Beau incontra Viv durante una lezione di matematica in cui il suo tablet smette di funzionare e lui si offre di prendere appunti per lei.

Con il progredire degli episodi, è chiaro che sia Viv che Beau stanno iniziando a piacersi; momento che culmina in un appuntamento di studio in cui la coppia condivide il loro primo bacio. Molto presto, forse anche troppo presto, Beau chiede a Viv di diventare la sua ragazza e lei accetta in tutta fretta.

Ma questo ragazzo apparentemente perfetto si rivela presto abbastanza problematico. Geloso del rapporto d’amicizia tra Viv e Jackson, Beau tocca il fondo quando vede Viv parlare con un altro studente mentre stanno per sostenere un esame. Beau chiede a Viv perché stesse parlando con questa persona prima che lui la avverta di non mentirgli e mentre le tiene aggressivamente i polsi fermi. Il tormento di Beau, tuttavia, non finisce qui, poiché bombarda Viv con una montagna di messaggi dopo che lei smette di rispondergli. Alla fine, nell’ultimo episodo, Viv affronta Beau e gli dice che non vuole né vederlo né sentirlo mai più.

Beau è in effetti un manipolatore molto abile, impegnato in un tipo di comportamento noto come “love bombing”. Cos’è il love bombing Il love bombing è una tattica manipolativa utilizzata in alcune relazioni, spesso associata a comportamenti di controllo e abuso emotivo. Questa strategia comportamentale coinvolge l’uso eccessivo e insincero delle manifestazioni d’affetto e di attenzioni da parte di un partner. Questo bombardamento d’amore può iniziare in modo molto intenso e positivo, con la persona che utilizza questa tattica che si sovraespone all’altro, dimostrando affetto smisurato, regali, complimenti e attenzione costante. Questa sovrabbondanza di affetto può creare immediatamente un legame emotivo molto forte e rendere la vittima della manipolazione più propensa a concedere fiducia e accesso alla propria vita. Tuttavia, la tattica del love bombing è spesso una maschera per ottenere potere e controllo sull’altra persona. Infatti, proprio dopo che si è consolidata la relazione, inizia il controllo, l’isolamento e la manipolazione. Questo può includere il tentativo di separare la vittima da famiglia e amici, minare la sua autostima o costringerla a fare scelte contro la sua volontà. Come riconoscere questo comportamento È importante precisare che il love bombing è una tattica abusiva e dannosa. Le persone che lo utilizzano spesso cercano di ottenere il controllo completo sulla vita della vittima, causando stress emotivo, isolamento sociale e danni psicologici. Riconoscere i segnali di questa manipolazione è cruciale per proteggersi da relazioni tossiche e cercare aiuto quando necessario.

Innanzitutto, tra le red flags c’è l’eccessiva effusione di affetto poco dopo il primo incontro è un campanello d’allarme. Questo comportamento si manifesta attraverso dichiarazioni e manifestazioni di amore straordinariamente intense, spesso fin dalle prime fasi della relazione. Inoltre, la persona coinvolta nel love bombing fa frequenti complimenti esagerati, spesso per caratteristiche minori o superficiali. Chi pratica questo comportamento mantiene inoltre un flusso incessante di messaggi, chiamate o gesti affettuosi, creando dipendenza emotiva.

Un aspetto altrettanto inquietante è il tentativo di isolare socialmente la vittima. Il manipolatore può cercare di separare la persona dal suo circolo sociale, minando la fiducia nelle relazioni esterne. Infine, sono spesso presenti i repentini cambiamenti d’umore: passare rapidamente da estremamente affettuoso a distante o critico è un comportamento tipico del love bombing e dovrebbe essere motivo di preoccupazione.

Il love bombing può mai essere una buona cosa?

In un minor numero di casi, il love bombing può essere un’esperienza positiva. Qualcuno desideroso di trovare la persona giusta potrebbe essere euforico quando pensa di averla trovata, e di conseguenza inonda tale persona di tanti attenzioni emotive e materiali. Inoltre, a seconda della cultura e del background familiare, fare regali ed essere espressivi attraverso complimenti e simili potrebbe anche essere un modo ereditato dalla tradizione per esprimere vicinanza e amore.

In linea di massima, però, il love bombing è un comportamento manipolativo e non può essere considerato una buona cosa. È bene ricordare che le relazioni sane sono basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco, così come sulla comunicazione aperta e sincera, e non coinvolgono manipolazioni emotive.

Cosa fare se si è vittima di questa manipolazione affettiva

Se pensi che qualcuno stia facendo love bombing su di te, ascolta il tuo istinto. Il love bombing spesso porta le persone a mettere inizialmente in discussione i propri sentimenti, e di conseguenza la relazione può risultare scomoda o opprimente. Se avverti di essere oggetto di love bombing, dovresti affrontare la situazione parlando il partner dei suoi comportamenti e discutendo dell’importanza di stabilire confini.

Lavorare sui comportamenti legati al love bombing e imparare a rispettare confini sani potrebbe richiedere del tempo, ma può contribuire a migliorare una relazione. Potresti però anche dover mettere fine alla relazione se il partner reagisce male alle discussioni sui limiti, rifiuta di cambiare o ti incolpa per le sue azioni. In questo caso, ricordati che non è mai colpa tua quando qualcuno cerca di manipolarti emotivamente.

Se hai bisogno di aiuto per mettere fine a una relazione abusiva o nel gestire i sentimenti dopo la rottura, rivolgersi a un professionista della salute mentale può esserti di grande aiuto.