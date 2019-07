7 indizi che stai con un narcisista manipolatore

editato in: da

Molte donne spesso, si fanno abbagliare da alcuni personaggi che, con la scusa dell’amore le portano in un terribile oblio basato sullo sfruttamento e la manipolazione di una persona che cercava solo affetto e sicurezza. Queste persone, capaci di fare una cosa simile alle proprie compagne sono dei manipolatori narcisisti. Questi uomini dall’esterno si riconoscono subito ma quando un di questi è la persona che vive al nostro fianco, anche se ci accorgiamo che qualcosa non va del tutto bene, non riusciamo a notare magari il suo essere troppo egocentrico, il suo tendere a isolarci dai nostri amici e la sua ossessione per avere su di noi il controllo totale.

Spesso è davvero difficile riuscire a riconoscerli perché se prima ti trattano come se fossi una regina riempiendoti di attenzioni, dopo un po’ di tempo cambiano e tutta la scena deve essere solo loro e e noi, ormai conquistate, cerchiamo di giustificare e credendo che la persona che abbiamo di fronte non sia sempre la stessa e che tutto tornerà come prima, quando eravamo noi il cento di tutto. Purtroppo Il narcisismo è seriamente un disturbo della personalità e i maggiori ad esserne colpiti sono proprio loro, gli uomini.

Se pensi di averne mai incontrati nella tua vita o ancora peggio, di averne uno come marito o compagno ecco i segnali Inequivocabili che scioglieranno ogni dubbio:

1 Ti fa sentire paranoica. Un partner manipolatore ad ogni vostro sospetto, seppur fondato, saprà abilmente farvi credere di essere paranoiche e di vedere cose inesistenti. Saprà dapprima convincervi che la vostra gelosia è infondata, e poi vi farà sentire in colpa per la vostra ossessività.

2 Non è empatico. Anche se è sempre alla ricerca di conforto e attenzioni non ricambia mai con la stessa moneta. Quello che lui vive in prima persona è sempre più grande e più importante di quello che provano gli altri che secondo lui, non potranno mai capire “quello che ha passato”.

3 Odia le scenate ma sarà lui stesso la causa della vostra insicurezza. Un manipolatore saprà fingersi tranquillo e amante del quieto vivere lusingandovi per la vostra capacità di essere sempre accomodante e astenervi dai melodrammi, ma sarà pronto a negare costruendo castelli di bugie appena inizierete ad accorgervi della sua incoerenza.

4 Si sente superiore ed è megalomane. Il suo è un vero bisogno, quello di sentirsi e venir riconosciuto come superiore. Esagera tutto quello che racconta e spesso inventa successi che nella realtà non ha mai avuto e ovviamente, non ammette che qualcuno sia al suo pari o ancor peggio, non riconosca il suo essere migliore di tutti.

5 Ti provoca intenzionalmente. I manipolatori sono anche narcisisti e si comportano in modo sfuggente, vi sminuiscono e vi criticano su ciò che vi sta più a cuore e si negano strategicamente per scatenare la vostra reazione e alimentare il vostro attaccamento. Quando vi vedranno reagire negheranno di aver usato strategie e vi faranno sentire deboli e dipendenti da loro.

6 Dapprima ti lusinga e poi ti denigra. Un partner manipolatore vi dirà dapprima che tutte le sue ex sono pazze, paranoiche e innamorate di lui e che voi, siete la donna migliore che lui abbia mai avuto. Quando ormai vi avrà fatto impazzire, in un batter d’occhio passerete anche voi a far parte della folla di matte a cui ha fatto perdere la testa.

7 Ti ricatta psicologicamente. Consapevole di aver ormai creato un rapporto di dipendenza, il manipolatore è un vampiro che userà il vostro affetto come arma di ricatto per un preciso scopo: carezze, sguardi languidi e parole dolci verranno usati in maniera calcolata per ottenere da voi tutto quello che desidera.

Se riconoscete questi segnali nella persona con cui avete scelto di condividere la vostra vita fermatevi e riflettete, sapete benissimo che lui non cambierà mai e che questa è la giusta occasione per scappare evitando di farvi intrappolare nella sua manipolazione. Lasciarlo sarà la cosa migliore che avrete fatto, per voi stesse soprattutto.