Taylor Swift arriva finalmente a Milano! Ecco tutto quello che dovete sapere per prepararvi al concerto

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: Taylor Swift sta arrivando a Milano con il suo attesissimo Eras Tour che questo weekend, 13 e 14 luglio, approderà finalmente a San Siro. Gli animi si scaldano, le Swifties non vedono l’ora di ballare sulle note di Shake it Off .

Abbiamo preparato per voi una guida ufficiale con l’obiettivo di aiutarvi a vivere un concerto indimenticabile e allo stesso tempo essere pronte a tutto.

Come arrivare a San Siro con i mezzi pubblici

Atm, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, ha pubblicato una guida utile per gli spettatori, con informazioni dettagliate su parcheggi, metro, tram, navette e modalità per raggiungere lo stadio utilizzando i mezzi pubblici. Il sito dell’azienda riporta che il Comune di Milano ha predisposto un piano speciale per la mobilità in occasione dei concerti. Le linee metropolitane M1 e M5 saranno potenziate e rimarranno aperte fino a tarda notte il 13 e 14 luglio. Per raggiungere San Siro, è consigliato scendere alle stazioni di Lotto o San Siro Stadio. In alternativa, si può scendere alla stazione M1 di Lampugnano e prendere la navetta per lo stadio, che parte da via Natta, vicino all’uscita della metropolitana, e arriva in via Achille angolo via Tesio, a pochi passi dallo stadio. È inoltre possibile prendere il tram 16, che offre un servizio potenziato tra il centro città e il capolinea situato sul piazzale dello stadio. La fila per il concerto di Taylor Swift Nonostante manchino ancora un paio di giorni alla prima data italiana dell’Eras Tour, alcune fan di Taylor Swift hanno già piazzato la loro tenda nell’area antistante il vecchio Meazza. Secondo alcune indiscrezioni, i primi 8mila fan inizieranno ad arrivare in zona San Siro tra giovedì e venerdì per poi partecipare al concerto di sabato. Ma quanto è sicuro e saggio mettersi in fila tre giorni prima del concerto? Chi non può farlo come si comporta? L’importante è seguire le indicazioni degli agenti di sicurezza nella zona di San Siro, ed essere rispettosi delle persone intorno a sé. Il servizio di vigilanza predisposto dalla Questura di Milano è già entrato in azione e proseguirà fino alla tarda serata di domenica, quando l’ultimo spettatore avrà lasciato lo stadio dopo il concerto.

Gli orari e gli opening

Come per tutte le date europee, Taylor sarà preceduta dai Paramore, una band di Nashville che ha lasciato un segno importante nella musica emo dei primi anni 2000. I Paramore si esibiranno per circa mezz’ora con i loro brani più famosi, per poi lasciare il palco proprio a Taylor Swift. La cantante salirà sul palco alle 18:30 circa, e l’intero concerto dovrebbe durare 3 ore circa.

La scaletta

La scaletta è suddivisa in nove set, ciascuno rappresentante un’epoca specifica, e i passaggi tra questi set includono vari momenti di pausa. Questi intervalli permettono a Taylor di cambiare costume, ai ballerini di alternarsi e ai fan di prendersi qualche minuto di riposo. Ma non rilassatevi troppo: ogni era è accompagnata da una scenografia straordinaria, che va dall’incendio della Lover House all’apparizione del serpente gigante di Reputation.

Questa è una possibile scaletta delle canzoni che Taylor Swift canterà allo stadio San Siro di Milano nel 2024:

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Tis the Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 minute version)

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs (mash up)

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Canzone a sorpresa acustica al piano

Canzone a sorpresa acustica alla chitarra

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

La fan action

Dopo aver atteso per oltre un decennio il ritorno della cantante, i fan italiani hanno preparato tutto nei minimi dettagli per rendere perfette le date a San Siro. Sulle pagine ufficiali di Taylor Swift Italia è disponibile un Google Drive contenente un file con la scritta “We are enchanted to meet you after 13 years”, accompagnata dalle bandiere italiane.

I fan sono invitati a stampare questo file su un foglio bianco e a sventolarlo durante l’esibizione di Enchanted, creando un vero e proprio flashmob all’interno dello stadio.

Sono previste sorprese?

Per le tappe a San Siro, i fan di tutto il mondo hanno aspettative altissime. Il motivo? Taylor, appassionata di numerologia, ha un particolare amore per il numero 13, data della sua nascita. In questo contesto, il suo primo concerto a Milano sarà non solo il ritorno in Italia dell’artista dopo 13 anni, ma si terrà proprio la sera del 13 luglio.

Inoltre, i fan hanno scoperto tramite ricerche su Google che un antico simbolo ducale milanese raffigura la città protetta da un serpente. Questo dettaglio è particolarmente significativo poiché Reputation – l’album della sua rinascita dopo le critiche mediatiche, caratterizzato dal simbolo del serpente e dall’atmosfera guerrilla pop – è uno degli ultimi due album che Taylor deve ri-registrare. Non potrebbe essere questa l’occasione perfetta per un annuncio?

E altri cantanti ospiti?