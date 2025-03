Che voglia di cambiamenti, nel look, nello stile di vita e sorpattutto nell'acconciatura! Niente paura, è la primavera che porta il desiderio di novità e di trasformazioni. Ma prima di... darci un taglio, gioca con il test che ti sugerisce l'hairstyle di stagione giusto per te

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Test: Qual è la tendenza capelli della primavera 2025 che fa per te?

Il sole tiepido e l’aria profumata degli inizi della bella stagione ci fanno venire voglia di rinnovamento: dal guardaroba al make up, dalle abitudini agli orari, sentiamo il bisogno di cambiare. Dare un twist di novità ai capelli diventa una necessità rigenerante. Dopo i mesi invernali, in cui i capelli sono stati spesso nascosti e penalizzati, la primavera è il momento ideale per sperimentare un nuovo look.

Voglia di rinnovamento

Cambiare acconciatura può essere un modo per accogliere a livello “mentale” il rinnovamento che ci suggerisce la primavera. Un nuovo taglio o un colore luminoso possono darci una sensazione di allegria, energia e riscoperta del nostro fascino, non solo esteriore.

Inoltre le temperature più miti ci invitano ad “alleggerire” i nostri capelli con acconciature più libere, ariose e pratiche. Spazio dunque ai tagli sfilati e look più naturali e dinamici, ai pixie corti ma morbidi, ma anche a colori di tendenza come il biondo sabbia, il golden bronde (mix tra biondo e castano dorato), il copper glow (rame caldo e luminoso), l’honey mocha (castano dorato) ma anche il castano (cioccolato, castagna, cannella, ma sempre con sapienti schiariture per dare luce e profondità) che in inverno non avremmo mai avuto il desiderio di provare.

Accessori in primo piano

Gli accessori per capelli diventano i protagonisti più fashion e divertenti: fiocchi in cotone pastello o neutri, cerchietti bombati o decorati con fiori, fermagli gioiello o etnici completano gli hairstyle più originali della stagione. La ponytail, con taglio finale dritto e pulito, resta l’acconciatura più chic e comoda da utilizzare, ma anche le treccine neo- hippy sono perfette per la spensieratezza primaverile. Inoltre, spazio al mosso naturale: il liscio a tutti i costi comincia a essere un po’ irreale con le temperature più elevate!

Ispirazione dalle celeb

La primavera ci fa sentire anche più libere di sperimentare, ma se siamo in cerca di idee possiamo cercare ispirazione dalla celeb, anche italiane: chi oserà il corto potrà prendere spunto da California dei Coma_Cose, mentre chi ama il lungo può rifarsi alla lunghezza mossa di Clara e chi preferisce il taglio medio può trovare nel versatile caschetto (anche non azzurro) di Rose Villain l’acconciatura più trendy. L’importante è trovare sempre il proprio stile, anche curiosando tra quelli delle celeb, senza copiare passivamente ma mettendo a fuoco il proprio look dando sempre priorità alla propria personalità.

E tu, quale stile scegli per i tuoi capelli di primavera? Ci dai un taglio o conservi la chioma? Gioca con il test che ti svela quale hairstyle è più adatto a te e al tuo carattere.