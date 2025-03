Tendenze capelli primavera 2025: corti, audaci e sorprendenti

Primavera rima con rinascita, e quale modo migliore di affrontarla esiste se non con un cambio look? Tutti i tagli di capelli corti di tendenza questa bella stagione 2025

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Emma Stone

La bella stagione è nell’aria e questo, quantomeno per le impavide modaiole che amano i cambiamenti, rima soltanto con una cosa: è giunto il tempo di dare una dovuta rinfrescata al look, metaforicamente all’obiettivo di scrollarsi di dosso il torpore dei lunghi mesi invernali. Da dove iniziare? In materia di tendenze capelli primaverili, tra nuovi colori e tagli che mai avremmo potuto pensare di rivedere, le recenti Settimane della Moda ci sono corse in aiuto fornendoci una ghiotta anteprima di quelle che saranno le più gettonate della stagione. Un piccolo indizio? Se è vero che i trend cambiano continuamente, la loro direzione è come sempre guidata dal passato. Si consiglia di proseguire nella lettura per la panoramica completa.

Tendenze capelli primavera 2025, spopola il corto

Pare che a regnare incontrastato sullo scenario tendenze capelli 2025 questa primavera sarà il corto, una dura realtà da mandare giù per tutte le accanite amanti delle chiome alla Raperonzolo. L’apparizione di Emma Stone sul red carpet degli scorsi Golden Globes con quell’inatteso quanto estremo pixie cut alla Audrey Hepburn la diceva lunga in merito, extra corto ed accompagnato da frangetta spettinata a dona immediatamente un aspetto più fresco e sbarazzino.

L’ispirazione qui è chiaramente À La Garçonne, con le ciocche cortissime e tendenzialmente omogenee come tratto distintivo, ma le varianti sono diverse: perfetto ibrido tra quest’ultimo e l’intramontabile bob, spopola il bixie cut che si presenta leggermente più lungo e bombato rispetto al primo. Li sfida entrambi poi il cosiddetto chic crop, più morbido e se possibile ancor più elegante e raffinato dei precedenti con la sua scalatura verticale vista con frangia oppure senza.

Voglia di distinguersi? Stravagante e drastico, ha fatto giusto in tempo il suo ritorno un taglio dal sapore anni Sessanta che promette di dare una scossa – per davvero – ad ogni chioma: c’è chi per questo, ma soprattutto per la sua forma, lo chiama jellyfish haircut (in riferimento alla riconoscibile silhouette della medusa) e chi invece preferisce riferirsi a lui con il termine hime cut, ma in ogni caso in risultato non cambia.

Si tratta di un taglio di capelli giocato su diversi strati con scalature di varia entità, spesso accessoriato di frangia più o meno sfilata con ciocche modellate a gradini a contrasto a sfiorare gli zigomi. Miley Cyrus, Lady Gaga e Francesca Michielin lo hanno scelto per ravvivare la lunghezza, ma è stata Billie Eilish a dimostrarci come si possa adattare benissimo anche a capelli corti.

Tagli medio-corti primavera/estate 2025: a regnare è il caschetto

Impossibile, poi, non citare il taglio più evergreen di sempre: Sua Maestà il caschetto. Continuamente aggiornato secondo infinite versioni, sarà ancora lui a dettare legge in fatto di stile durante questa primavera in arrivo.È il caso del boy bob, un hairlook facile che guarda alle capigliature tipiche delle boy band degli anni Novanta, che gode della caratteristica principale di essere sfoggiato volutamente spettinato e naturale.

Per tutte coloro che da sempre temono in corto per paura di perdere in femminilità, è la primavera 2025 ad offrire l’indispensabile soluzione: si chiama Snow White Bob e no, il riferimento a Biancaneve non è affatto casuale.

Parliamo di un carré morbido e voluminoso, dall’animo fortemente retrò e principesco, con vaporoso ciuffo laterale ad abbracciare la piega mossa come prediletta. A farcelo scoprire è stata per prima Selena Gomez, e non potremmo esserle più grate di così.