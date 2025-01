Emma Stone, il cambio look “drastico” per i Golden Globes conquista: bellissima

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

I Golden Globes di quest’anno hanno regalato al pubblico ben più di una sorpresa: dopo il meritatissimo ed atteso momento di gloria di Demi Moore, se anche il miglior beauty look avesse avuto un premio dedicato questo sarebbe andato senza ombra di dubbio alcuno ad Emma Stone. Affatto nuova ai cambi drastici in materia di colore – negli anni la si è vista passare con una certa nonchalance dal biondo naturale che la caratterizza all’iconico rosso, e, solo di recente, al nero corvino per vestire i panni di Bella Baxter in Povere Creature! – l’attrice statunitense ha questa volta detto addio alle sue lunghezze sfoggiando un taglio a dir poco coraggioso.

Il nuovo taglio di capelli di Emma Stone è cortissimo: focus sul pixie cut

Trattasi del cosiddetto pixie cut, hairstyle rimasto nella storia per essere stato il prediletto di Audrey Hepburn e di tante altre donne audaci quanto raffinate, e che Emma Stone ha inaspettatamente deciso di sfoderare per calcare il tappeto rosso dei premi californiani ad inaugurare il nuovo anno attirando tutta l’attenzione su di sé. La sua versione del taglio è stata sfoggiata su di un castano caldo, dai riflessi rossastri a richiamare il colore di sempre, adorno di micro frangetta accanto a lunghe basette laterali, messe in piega verso l’esterno a ricordare proprio le sembianze tipiche della chioma di un folletto, come da nome.

Dietro a tanta arditezza, ovviamente, c’è l’appoggio di una grande maestria: ad occuparsi della rivoluzione di stile ci hanno pensato le mani abili dell’hairstylist Mara Roszak, acconciatrice di fiducia della Stone che avrebbe persino contemporaneamente colto l’occasione per dare ulteriore risonanza al lancio del suo ultimo prodotto vegano di styling per i capelli, Evergreen Style Cream. In ogni caso, grazie a loro (ma non solo) il taglio À La Garçonne ha preso ad occupare la cima delle tendenze capelli del 2025.

Perché Emma Stone ha tagliato i capelli: è lei la nuova musa di Yorgos Lanthimos

Una scelta drastica, insomma, un vero e proprio esordio al corto – anzi cortissimo – per l’attrice che ha certo catturato la curiosità generale. Il perché di tanto azzardo si vocifera già: si pensa infatti che l’inedito pixie cut in oggetto abbia una correlazione diretta con Bugonia, il prossimo film di Yorgos Lanthimos, regista di Povere Creature!, fissato per novembre 2025 che ormai ne avrebbe fatto la sua musa. E non ci pare esagerato insinuarlo, dato che questa sarà la quarta volta che lei e il cineasta greco collaboreranno dopo La Favorita, Povere Creture! e Kinds of Kindness. Anche nel caso dell’uscita delle precedenti pellicole Emma Stone aveva lasciato sbalordito il pubblico sfilando dal cilindro un look tutto nuovo, e stavolta non sembra certo voler fare eccezione.

Missione riuscita, il tasso di curiosità è attualmente altissimo, sia a proposito di ulteriori dettagli sul misterioso film che ci attende in sala che in merito a come il nuovo taglio di capelli verrà gestito. Parliamo di un hairstyle che riporta la mente a quello di Mia Farrow in Rosemary’s Baby nel 1968 e a Nicole Kidman in Birth, una scelta in pieno stile Hollywood che si spera le porti fortuna.