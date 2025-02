Sharon Stone magnifica a 66 anni alla Milano Fashion Week

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Sharon Stone

Sharon Stone continua a incantare e a lasciare il segno, questa volta nel cuore della Milano Fashion Week. A 66 anni, l’attrice di Basic Instinct e Casino ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile e di carisma, attirando tutti gli sguardi al fashion show di Antonio Marras. Ospite speciale della sfilata, la star hollywoodiana ha sfoggiato un look che unisce raffinatezza e audacia, ribadendo con fierezza che la moda non ha età.

Sharon Stone incanta alla sfilata di Antonio Marras

Alla Milano Fashion Week, Sharon Stone non si è limitata a sedersi in prima fila: la sua presenza è stata una celebrazione dell’arte e dell’eleganza. L’attrice ha scelto di indossare un straordinario coordinato firmato Antonio Marras, un ensemble che ha catturato immediatamente l’attenzione.

Un cardigan scollato e una maxi gonna abbinata, impreziositi da dettagli a frange e una cintura che sottolineava il punto vita, hanno reso il suo look sofisticato e d’impatto.

Il mix di nero e beige ha aggiunto una nota di classicità, mentre i tacchi vertiginosi e la clutch coordinata hanno completato il tutto con una nota di glamour.

Fonte: IPA

L’acconciatura impeccabile, con il suo iconico caschetto biondo liscio, e un paio di occhiali da vista chunky hanno donato un twist intellettuale e sofisticato al look.

A illuminare il suo volto, un rossetto rosso acceso, perfetto per enfatizzare il suo sorriso radioso. Un dettaglio che non è passato inosservato? Il modo in cui ha interagito con il pubblico: baci lanciati ai fan, sguardi complici e la sicurezza di chi sa di essere in perfetta sintonia con la propria immagine.

Fonte: IPA

Antonio Marras e il fascino senza tempo di Sharon Stone

Antonio Marras ha saputo tradurre in moda il concetto di teatro e narrazione, portando in passerella una collezione autunno/inverno 2025-2026 ispirata a La Bella d’Alghero, un’opera riscoperta che racconta di passioni e intrecci amorosi.

Un’idea che ha trovato in Sharon Stone la musa perfetta. Il designer sardo, infatti, ha raccontato il legame speciale che lo unisce all’attrice: “Abbiamo scoperto una sintonia incredibile, ci scambiamo disegni ogni giorno”. Una collaborazione che trascende la semplice moda e si trasforma in un incontro artistico.

La collezione ha fatto sfilare abiti ricchi di storia e dettagli: tessuti jacquard ottoman, completi gessati, denim lavorati, inserti in pelle e gonne che evocano le movenze del flamenco.

Il filo rosso che attraversa le creazioni è un simbolo di connessione tra la Sardegna e la Catalogna, un tributo alla cultura e alla tradizione.

Fonte: IPA

Milano Fashion Week: tra star e spettacolo

Non solo Sharon Stone: la Milano Fashion Week è stata un palcoscenico di grandi nomi e momenti indimenticabili. Doechii e JT hanno portato energia alla presentazione di Dsquared2, affiancate da Naomi Campbell e Chiara Ferragni seduta in prima fila.

Lennon Gallagher, figlio di Liam Gallagher, ha fatto la sua comparsa alla sfilata di Diesel con un look audace, mentre Amelia Gray Hamlin ha lasciato tutti senza fiato con un trench corto abbinato a un miniabito trasparente.

In un calendario fitto di eventi, Sharon Stone ha saputo distinguersi con la sua presenza magnetica. La sua scelta di indossare Antonio Marras non è stata casuale: è stata una dichiarazione di personalità, un tributo alla creatività e alla moda come forma d’arte. A dimostrazione che, anche a 66 anni, il vero stile non segue le mode, ma le detta.