Milano Fashion Week, Chiara Ferragni c’è: il look che segna il suo ritorno dopo il Pandoro Gate

Milano Fashion Week, Chiara Ferragni

La Milano Fashion Week si accende di glamour e grandi ritorni, e questa volta sotto i riflettori c’è Chiara Ferragni. Dopo oltre un anno di assenza, l’imprenditrice digitale più chiacchierata d’Italia è tornata a farsi vedere tra le prime file delle sfilate, ospite di Dsquared2, marchio con cui ha sempre avuto un legame speciale. Un rientro studiato con attenzione, che segna un nuovo capitolo della sua carriera dopo lo scandalo del Pandoro Gate, le critiche e la necessità di riposizionarsi nel mondo della moda.

Un ritorno calcolato: tra emozione e strategia

Era inevitabile che il ritorno di Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week suscitasse un acceso dibattito. Fino a pochi mesi fa, la sua presenza nelle settimane della moda sembrava impensabile: dopo lo scandalo legato alla beneficenza del Pandoro e la tempesta mediatica che l’ha travolta, il rischio di una presa di posizione da parte dei grandi brand era alto.

Un marchio come Dior o Prada difficilmente avrebbe osato schierarsi pubblicamente dalla sua parte in questo momento delicato. Dall’altro lato, accettare l’invito di un marchio emergente sarebbe stato altrettanto rischioso per la sua credibilità.

Ecco perché la scelta di Dsquared2 appare perfettamente calcolata. Da un lato, un brand che le è sempre stato vicino, con un rapporto costruito negli anni; dall’altro, un marchio dal forte spirito indipendente, che non ha paura di prendere posizione.

“Dsquared2 è uno di quei brand che indossavo a 16 anni, che mi ha sempre supportata, anche nei momenti difficili”, ha dichiarato Ferragni con un tono che, più che un semplice ringraziamento, suona come una rivendicazione del proprio posto nel mondo della moda.

L’outfit del ritorno: frange, paillettes e sensualità

Se il ritorno alla Milano Fashion Week era già un evento, l’outfit scelto da Chiara Ferragni non è certo passato inosservato. Per l’occasione, l’imprenditrice digitale ha optato per un top nero con frange ricoperte di paillettes e schiena nuda, un look audace e perfettamente in linea con l’estetica di Dsquared2, sempre provocatoria e sopra le righe.

Un look che strizza l’occhio alle sue origini da fashion blogger, quando giocava con la moda senza i vincoli istituzionali che poi hanno caratterizzato la sua ascesa nel fashion system. Un dettaglio che non è sfuggito a molti dei suoi follower, che hanno subito commentato il ritorno delle Blonde Salad vibes.

Eppure, anche dietro a questa scelta di stile si nasconde una precisa strategia. Dopo mesi in cui ha cercato di rilanciarsi all’estero – tra interviste su Elle Romania, eventi a Dubai e campagne in Spagna – Ferragni sa bene che il pubblico italiano ha ancora memoria lunga. Se vuole riconquistare il suo posto, deve farlo con una narrazione che le permetta di apparire autentica e, soprattutto, in controllo della situazione.

Dsquared2: la sfilata tra celebrazioni e icone della moda

L’evento di Dsquared2, che si è svolto in via Rubattino, è stato un vero spettacolo. Il brand dei gemelli Dean e Dan Caten ha celebrato i 30 anni di carriera, portando in passerella una parata di top model e un artista musicale da Grammy, un mix di moda e intrattenimento che ha reso l’atmosfera elettrizzante.

In passerella, tra le protagoniste, spiccano Mariacarla Boscono, icona italiana della moda, e Naomi Campbell, la leggenda vivente delle passerelle. Modelle che rappresentano l’eccellenza del settore, simboli di una moda che resiste al tempo e che, proprio come Ferragni, ha saputo reinventarsi più volte.

Ma, mentre le top model calcavano la passerella, Chiara Ferragni era in prima fila, ben consapevole del fatto che il vero show, per molti, fosse anche il suo ritorno nel fashion system.

Un nuovo capitolo per Chiara Ferragni?

Non è un mistero che Ferragni abbia dovuto ripensare la sua strategia comunicativa. Dopo il Pandoro Gate, il cambiamento è stato evidente: meno esposizione della vita privata, più focus sul lavoro e sulle collaborazioni internazionali. Il suo profilo Instagram ha visto un’evoluzione significativa: ora gli adv sono dichiarati, i contenuti sono più curati e strutturati e spuntano sempre più vlog e dietro le quinte, segno di una comunicazione più studiata e istituzionale.

Una scelta dettata non solo dalla necessità di distanziarsi dallo scandalo, ma anche dal nuovo contesto in cui si muove. Non è più l’influencer che mostrava la sua quotidianità con Fedez e i figli, ma una professionista che racconta il dietro le quinte del suo lavoro. E questo, almeno per ora, sembra funzionare.

Il ritorno alla Milano Fashion Week è quindi un passo importante per il suo rebranding. Ma è sufficiente a riconquistarla completamente? La strada è ancora lunga e il fashion system non dimentica facilmente. Tuttavia, Ferragni ha dimostrato più volte di sapere adattarsi e reinventarsi, e se c’è una cosa certa è che non lascerà il suo posto senza combattere.