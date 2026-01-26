Chiara Ferragni alla Fashion Week di Parigi dopo il processo: il look in pelle nasconde segreti

Chiara Ferragni è ufficialmente tornata in pista: eccola volare a Parigi per la Haute Couture Week ed ammaliare ogni presente con una mise grintosa e piena zeppa di misteri. Scopriamoli tutti

Tutto sembra stare lentamente tornando al proprio posto nella vita di Chiara Ferragni: a distanza di soli pochi giorni dal proscioglimento, al motto di “Off to Paris for Couture” l’imprenditrice ha salutato Milano per dirigersi in quel di Parigi, dove attualmente si sta tenendo la Settimana della Moda dedicata all’Haute Couture. Avvistata nella Città delle Luci e dell’amore poco prima dell’inizio del fashion show di Schiaparelli, eccola tornare a sorprendere tutti con uno dei soliti look da urlo alla sua maniera.

Chiara Ferragni, pelle marrone e segreti alla Fashion Week di Parigi

A Parigi è finalmente tempo di Fashion Week: per la somma gioia di ogni più grande appassionato, a partire dal 26 gennaio 2026, e fino al 29, la capitale francese prende ad ospitare le sfilate del mondo Haute Couture dedicate alle collezioni Primavera/Estate 2026. E, come da programma, ovviamente, è già iniziato il gran viavai di vip e celebrities tutti diretti ai prestigiosi eventi in calendario.

L’apertura questa volta è toccata a Schiaparelli, sotto la direzione artistica di Daniel Roseberry, e non si è certo persa lo spettacolo Chiara Ferragni, a conferma della sua particolare predilezione per la Casa di Moda francese.

Una mossa che non può che segnare il suo ritorno alla moda, dopo il proscioglimento. Il caso a tutti noto come “Pandoro Gate” ha visibilmente segnato la sua reputazione, lo sappiamo, tanto che negli ultimi due anni il suo status di icona fashion aveva subito uno scossone: molti brand le hanno voltato le spalle, e si è inoltre visto il tracollo del suo marchio. L’epilogo della vicenda giudiziaria, però, ha messo un punto a questo brutto capitolo della sua vita: definitivamente prosciolta dall’accusa di truffa aggravata, eccola tornare in pista come nuova testimonial di Guess e poi dirigersi alla Paris Haute Couture Week.

La tenuta? Assolutamente degna dell’evento: per l’occasione la regina delle Influencer ha scelto un total look in pelle marrone, composto da biker jacket strutturata, dalle fattezze cropped, pencil skirt avvitata e pumps in vernice nera con dettaglio prezioso.

Dulcis in fundo, a completare l’outfit sono dei vistosi gioielli, sempre rigorosamente del brand: parliamo degli Orecchini Colomba, che rendono omaggio a uno dei codici iconici della Casa. Un simbolo che abbiamo visto riprodotto anche in versione spilla su, udite udite, Lady Gaga: parliamo del look dell’Inauguration Day 2021, con mastodontica gonna in faille di seta rossa.

Un emblema, questo, che si vede ricorrere molto spesso nella storia di Schiaparelli, a partire dall’era della fondatrice, Elsa Schiaparelli. La leggendaria stilista era solita usarlo di frequente nelle sue creazioni, come stampa sulle opere in tessuto oppure negli accessori. Ma perché? Si dice che fosse rimasta particolarmente colpita dal quadro Oiseaux en cage – Uccelli in gabbia di Picasso, da lì in poi fonte di ispirazione costante.

Un altro dettaglio cruciale, però, non è sfuggito agli sguardi più attenti, nella mise proposta da Chiara Ferragni: parliamo della serratura, anch’essa onnipresente nelle collezioni del brand, riportata sulla punta delle scarpe della imprenditrice digitale. Simbolo di mistero, enigma, essa prosegue quello stesso fascino per le suggestioni surrealiste della couturier. Nell’identità della Maison la serratura è da intendere come una metafora della persona, di quel segreto che ognuno di noi custodisce dentro sé, in riferimento a quell’io interiore a cui soli pochi possono avere accesso.

