Chiara Ferragni torna al lavoro: dopo il processo diventa testimonial di un brand di moda

È l’inizio di una nuova era per Chiara Ferragni: dopo il proscioglimento nel caso legato al Pandoro-gate, l’influencer è tornata al suo primo amore, ovvero la moda. L’imprenditrice digitale è infatti la testimonial di una nuova campagna per il brand Guess, come annunciato da lei stessa sui social.

Chiara Ferragni, il nuovo contratto con Guess

Pochi giorni dopo l’epilogo del processo per il Pandoro-gate, che l’ha vista prosciolta, Chiara Ferragni annuncia l’inizio di una nuova, importante collaborazione. L’imprenditrice digitale è il nuovo volto della Campagna pubblicitaria Primavera-Estate 2026 di Guess.

“È un grande onore per me tornare a lavorare per Guess dopo quasi 13 anni dalla nostra prima collaborazione. Questo progetto è stato molto più di una campagna: è arrivato in un momento in cui avevo voglia di ripartire, di raccontarmi per quella che sono oggi, una persona più consapevole e serena, e lavorare con un brand iconico come Guess, che ha fatto la storia della moda, mi ha fatto sentire accolta e libera di esprimere tutte le mie sfaccettature”, spiega Ferragni.

“Un grande e doveroso ringraziamento va a Paul Marciano, co-fondatore di Guess, per il supporto e la fiducia che mi ha dimostrato in un momento delicato della mia vita. L’esperienza sul set è stata speciale e la porterò sempre con me”, sottolinea ancora l’influencer.

La nuova campagna di Guess e il ruolo di Chiara

Le prime immagini della campagna di Guess, condivise sui canali social di Chiara Ferragni, la immortalano radiosa e sorridente con addosso soltanto un paio di jeans e la chioma svolazzante come una moderna Venere.

Il marchio Usa in un comunicato spiega che si tratta di “una scelta che riflette l’impegno costante del brand nel valorizzare donne capaci di definire il proprio percorso con sicurezza, visione e resilienza. Immortalata attraverso l’inconfondibile linguaggio cinematografico dei celebri Morelli Brothers, la campagna prende vita con un’intensità raffinata e un’allure contemporanea”.

Paul Marciano, fondatore del brand, fa sapere: “Fin dall’inizio abbiamo sentito una forte connessione con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e, naturalmente, la sua bellezza erano perfettamente in linea con lo spirito Guess. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e va avanti con determinazione”.

Non si tratta della prima collaborazione con la popolare influencer italiana: nel 2013, proprio per Guess Chiara aveva posato per la prima volta nei panni di modella. Memore di quell’esperienza, la Ferragni l’ha nuovamente documentare nelle sue stories, tracciando un continuum ideale tra il passato e il presente.

La fine del Pandoro-Gate e il nuovo inizio

A due anni dall’esplosione del Pandoro-Gate, Chiara Ferragni è stata prosciolta per le accuse di truffa aggravata che la vedevano imputata insieme al suo collaboratore Fabio Maria Damato. A giocare un ruolo chiave nell’esito del processo, è stata la revoca della querela del Codacons, arrivata dopo un accordo con cui l’imprenditrice digitale ha staccato un assegno di 200 mila euro e ha partecipato ad un’ iniziativa solidale.

“È andata bene. Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower”, sono state le parole a caldo della Ferragni subito dopo la lettura della sentenza. Pochi giorni dopo, l’inizio del nuovo capitolo con Guess.