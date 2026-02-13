Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Dopo che è stata pubblicamente messa la parola “fine” sulla annosa questione Pandoro-Gate, la vita di Chiara Ferragni sembra aver ripreso il ritmo di una volta: quello del successo. Dopo aver rimediato una fruttuosa collaborazione con Guess ed essersi seduta in front row da Schiaparelli a Parigi, la regina delle Influencer è volata a Dubai per portarci il suo brand di make-up. E quale miglior modo di festeggiare questo bel traguardo, se non sfoderando un mix letale di femminilità e sicurezza in sé?

Chiara Ferragni inarrestabile a Dubai: il look ad alto tasso di sensualità

Chiara Ferragni è tornata alla carica: adesso il suo marchio di bellezza — Chiara Ferragni Brand — è stato espanso fino agli Emirati Arabi, più precisamente reso disponibile in più beauty store di Dubai.

Alla cerimonia di lancio l’imprenditrice digitale era ovviamente presente, e dopo aver sfoggiato un tailleur grigio dalle linee rigorose, vivacizzato soltanto da una vistosa spilla sul petto, eccola estrarre dal cilindro un look da urlo.

Si trattava di un lungo abito nero a collo alto e con le maniche lunghe, che seguiva perfettamente la sua silhouette fino a culminare in uno spacco a dir poco vertiginoso.

Completavano la tenuta essenziale, ma di certo d’effetto, un paio di sandali con tacco alto color avorio ed un make-up intenso e luminoso, probabilmente eseguito con i suoi stessi prodotti.

Chiara Ferragni, glamour ad alta quota con Guess

Qualche giorno fa, a Gstaad, in Svizzera, il caso Pandoro-Gate sembrava soltanto un lontano ricordo: in quanto nuovo volto globale della campagna Primavera 2026 di Guess, Chiara Ferragni non poteva che essere tra i soli sessanta invitati dell’esclusiva sfilata in alta quota del colosso americano.

“Sono orgogliosa del mio ruolo”, ha detto con un largo sorriso, avvolta in una immensa ecopelliccia candida che si intonava perfettamente al resto della mise: seduta vicino alla sorella Valentina, in prima fila di fronte alla passerella allestita direttamente sulla neve, a duemila metri d’altezza, l’influencer indossava un caldissimo maglione a trecce color panna, dei pantaloni bianchi, una larga fascia intonata tra i capelli e degli scarponcini beige. Quel che si dice un assetto antifreddo super glamour, insomma, oltretutto in totale armonia con la “Cloud Dancer Obsession” che regna sovrana in questo momento.

Chiuso lo spiacevole capitolo che l’ha vista protagonista per circa due anni, l’imprenditrice è tornata a tenere le redini della propria attività con questo grande e bellissimo progetto: “Sono il nuovo volto di Guess per la campagna Primavera 2026”, aveva scritto in preda alla gioia su Instagram insieme ai dovuti ringraziamenti a Paul Marciano, Co-Fondatore e Chief Creative Officer del marchio.

Proprio lui ci ha tenuto a sbilanciarsi riguardo alla scelta fatta: “Fin dall’inizio abbiamo sentito una forte connessione con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e, naturalmente, la sua bellezza erano perfettamente in linea con lo spirito Guess. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e va avanti con determinazione, e questo spirito emerge in modo naturale nella collezione SS26: moderna, versatile e ricca di personalità”. Splendide parole, che senza dubbio suonano come una sferzata d’energia positiva in questa speciale fase di rinascita.