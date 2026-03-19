Chiara Ferragni, i dolci auguri per il figlio Leone. E pubblica le foto della cena esclusiva

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Chiara Ferragni

Sono giorni decisamente speciali per Chiara Ferragni: mentre nel mondo del gossip si mormorava di un nuovo amore nella sua vita l’Influencer è volata all’estero, direzione Spagna, per assegnare il premio alla Miglior Fotografia durante il Malaga Film Festival 2026. Al suo rientro a Milano, poi, ecco un’altra ricorrenza importante — forse più di tutte — ad accoglierla: l’ottavo compleanno del figlio Leone.

Chiara Ferragni, gli auguri per gli otto anni di Leone: “Mai pensato di poter vivere un amore così”

Di ritorno da Malaga, come sempre, Chiara Ferragni ha trovato ad attenderla a casa i suoi due dolcissimi figli: Leone e Vittoria. L’atmosfera, però, stavolta sembra più magica del solito: il primogenito compie — già — otto anni e, vista l’importante occasione, non si sono fatti attendere poi molto gli auguri social della sua mamma, completamente pazza di lui.

“Felice ottavo compleanno al mio magico ragazzo che fa sembrare la mia vita una favola. 8 anni fa mi hai reso mamma e non avrei mai pensato di poter vivere un amore così. Ti amo ogni giorno di più, verso l’infinito ed oltre”, ha scritto l’imprenditrice digitale a corredo di alcuni teneri scatti, che li vedono entrambi immortalati in una sequenza di strettissimi abbracci.

In foto il piccolo, ancora in pigiama, è avvinghiato alla sua mamma come se fosse la cosa più preziosa che ha, il che di sicuro rispecchia la realtà, e lo stesso vale per lei. Lusso, successi e vecchi e nuovi amori d’altronde non possono certo competere, come si legge, con il legame madre-figlio: è questo ciò che, a fronte di burrasche e alti e bassi, assicura ad entrambi la forza necessaria per saperli attraversare.

Come questa data speciale verrà celebrata ancora non lo sappiamo, ma senza dubbio lo scopriremo nelle prossime ore.

Chiara Ferragni, slip dress e bomber in pelle per la cena speciale a Milano

Sfilata dopo sfilata, contratto dopo contratto, soddisfazione dopo soddisfazione, Chiara Ferragni procede a passo sicuro nella sua risalita: dopo il proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata il punto di ripartenza è stata la collaborazione con Guess, fortunato sodalizio che ha meritato di essere festeggiato con una cena ad hoc nel cuore di Milano.

Dopo essere salita sul palco del Malaga Film Festival 2026, in Spagna, la “Influencer Regina” è rincasata giusto in tempo per godersi quest’altro felice traguardo. All’evento messo in piedi dal brand, dopo l’intenso pomeriggio trascorso nel punto vendita in compagnia dei followers, non mancava proprio nessuno, dagli amici più cari ai familiari, ed il look scelto dalla protagonista della serata era di certo degno del suo ruolo.

La vediamo nel carosello social indossare un outfit che coniuga perfettamente due delle maggiori tendenze della primavera 2026: lo slip dress ed il bomber in pelle. Il capospalla, questa volta non in marrone cioccolato ma in nero, contrastava con estrema eleganza con il celeste del mini dress in seta, drappeggiato e dalle spalline sottili. A completare la tenuta, poi, erano delle slingback kitten heels ed una borsetta Guess dello stesso colore. Très chic!