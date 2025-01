Faux fur trend: dal cappotto alla borsa in pelliccia, i capi più soffici da avere quest’inverno

In una veste del tutto inedita, la pelliccia ha nuovamente conquistato le passerelle e si indossa da capo a piedi: è iniziata l’era della faux fur, binomio vincente a coniugare stile e sostenibilità. Come cappotti e accessori soffici dominano l’inverno 2025 guidandolo verso un concetto di moda più consapevole

Da sempre ritenuto emblema di sfarzo e indicativo di un certo status, l’indumento più scenografico e controverso del guardaroba di ogni tempo è recentemente tornato a far parlare di sé, ma non per i soliti motivi. E, visto e considerato come oggi il nuovo concetto di lusso sia indissolubilmente legato al comfort, non poteva certo essere altrimenti.

Secondo la moda dell’inverno 2024/25 la pelliccia è da considerarsi di nuovo in gran voga, tanto da arrivare ad occupare inaspettatamente ancora una volta la vetta delle tendenze capispalla: calde come pochi altri, avvolgenti come un caldo abbraccio e rivoluzionati nell’aspetto da un enfatizzato volume ad effetto cocoon, i modelli del momento sono pensati sì per regalare una impagabile sensazione tattile ma soprattutto sono – udite udite – realizzati in soffice lana. Proprio così: non si tratta di vera pelliccia, e questo costituisce un vero colpo di scena. Quello che si attendeva da tempo, a dire il vero.

La tendenza Faux fur è davvero ovunque, ed è anche ecologica

Fortunatamente sono sempre più numerose le grandi maison che hanno scelto di sposare la filosofia fur free, provvedendo a bandire dalle proprie collezioni qualsiasi sorta di pelame. Trattasi di una mossa etica quanto saggia, che gode dell’appoggio non solo dall’intero fashion system ma soprattutto di quello dei giovani.

Quella che con sorpresa accomuna la Gen Z è una sincera ed autentica attitudine alla sostenibilità, a partire dal consumo consapevole come si è visto dalla recente e rapida ascensione della tendenza solarpunk, profetizzata dai trend moda ricondotti da Pinterest al 2025.

Alla luce della sua nuova natura, la pelliccia del momento – seppur con lo sguardo rivolto verso il futuro – è stata etichettata con il nome di ecofur e, sull’onda dell’entusiasmo che ha generato, non si è limitata a piombare soltanto sulle spalle tremanti di qualsivoglia fashion victim bensì anche e soprattutto sugli accessori.

Se il ritorno delle pellicce era praticamente già scritto, complice la ciclicità delle tendenze a dispetto dell’inesorabile scorrere del tempo, che queste prendessero ad accompagnarsi a pezzi in pendant è certo un gradito imprevisto. I cosiddetti accessori fluffy proteggono e divertono in modo simultaneo, probabilmente sulla scia di una legge d’attrazione naturale, che guarda ad istinti infantili e primordiali per cui la piacevole sensazione di sentirsi avvolti in strati su strati di caldo e soffice tessuto riporta la mente al concetto di cura. Ed ecco così che vicino a pellicce vegan rinnovate nel design si stagliano borse e sciarpe furry, calzature e persino guanti.

Incredule? Peccato: di seguito la rassegna dei capi più soffici ed iconici che abbiate mai visto, da trasporre nel guardaroba con un solo click.

Cappotti in pelliccia (come un caldo abbraccio)

Alla stregua di soffici e confortevoli abbracci a cingere le spalle, le pellicce dell’inverno 2025 danno sfoggio di forme esasperate e volumi scultorei. Ecologiche o finte, corte o lunghe sono comunque e sempre versatili. Trattasi di un masterpiece, pronto a prendersi la scena – seppur con indiscutibile classe – nelle evenienze più formali ma anche a far le veci del più fedele alleato contro il gelo elevando al contempo persino la più ordinaria delle mise.

Kuteng cappotto di pelo Pelliccia rossa con cintura in vita

Dalla declinazione rasata di Fendi a quelle cocoon firmate Dries Van Noten e Saint Laurent, sino alle reinterpretazioni audaci e ultra vivide di Marni, Bottega Veneta e Jil Sander, si è visto l’iconico cappotto in pelliccia spopolare sulle passerelle dedicate all’autunno-inverno 2024/25, e rigorosamente abbinato a scarpe ed accessori coordinati.

Balenciaga, Herno, Bally, Stella McCartney, Giorgio Armani, Del Core e Loewe sono tutti d’accordo: è lui il re dei cappotti, ora emblema di nuova eleganza. Secondo le recenti tendenze l’ecofur dà il massimo effetto scenografico in versione pastello, ma continuano a far innamorare le proposte più discrete in nero, marrone, bianco e grigio.

Borse furry: sono loro le più cool

Le più vigili se ne saranno rese conto: le borse invernali di tendenza negli ultimi tempi hanno subito una rapida metamorfosi. Sebbene i classici ed intramontabili modelli in pelle lucida, dai toni scuri ed intensi del ciliegia e dalle linee sinuose, non sembrano avere intenzione alcuna di eclissarsi, ecco apparire accanto a loro nuovi accessori irriverenti e ricchi di personalità. Le hanno denominate borse furry, e questo a causa della morbida copertura in pelliccia che le caratterizza.

Borsa in pelliccia Gattinoni Tote bag in pelliccia azzurra Gattinoni

Enormi, microscopiche, sotto forma di pochette o da portare comodamente a spalla grazie al popolare design hobo nessuna di loro manca all’appello. Ogni modello più gettonato appare ora minuziosamente rivestito, rinnovato da un’aura di stravaganza, e questo vale per le versioni più casual quanto per quelle adatte alla vita di tutti i giorni. Con la promessa di vivacizzare gli outfit più informali e sapersi fare più preziose ed eleganti all’occorrenza, le furry bag stanno bene su tutto. E per davvero.

Oltre ogni comprensibile scetticismo, la tendenza è già stata avvistata anche fuori dalla pedana ed è stato da subito dimostrato come la borsa in pelliccia sintetica sappia rendere moderno ogni abbinamento.

Sciarpe pelose, il tocco in più contro il gelo

Altro elemento passato come attraverso un collegamento diretto dalle passerelle allo street style è la sciarpa furry, accessorio ritenuto letteralmente indispensabile per l’inverno 2025 complice il suo duplice fascino.

La fredda stagione in corso è all’insegna delle sciarpe oversize e confortevoli, va da sé come le nuove arrivate non possano perciò mancare nel guardaroba.

Intrecciata attorno al collo per proteggere dal gelo o avvolta con totale disinvoltura su sé stessa ed in prossimità delle spalle, la sciarpa di pelo al momento si accosta spesso e volentieri al cappotto o alla giacca di pelle, come elemento statement oppure in richiamo ad altri accessori a comporre il look. L’allure della vera diva che per natura non sa rinunciare al comfort è ovviamente immediato, doveroso specificarlo.

Guanti in pelliccia: tenere le mani al caldo non è mai stato così semplice

Che i guanti abbiano riconquistato una posizione di rilievo all’interno del panorama tendenze di stagione non è più una novità, anche se l’euforia è ancora notevole. Quello che non ci si aspettava, ora, è come questi aderissero al trend faux fur per catalizzare l’attenzione su di sé.

Offerta Guanti in pelliccia The Drop Guanti in pelliccia color glicine

E, se non sapete come dare loro un’opportunità, l’ispirazione arriva dall’alto: i guanti in pelliccia hanno sfilato sui defilé dell’alta moda appaiati ai look più disparati, da quelli perfettamente in armonia con il gothic-chic di Rick Owens – che li propone lunghi quanto soffici in cashmere e dalle vibes oscure – a quelli mono texture, coerenti a capi realizzati nel medesimo materiale e nelle medesime tonalità.

Impossibile dimenticare, poi, la bizzarra visione di Louis Vuitton. La proposta pensata per l’inverno, audace quanto spiritosa, aveva come protagonista una versione di guanti mitene, ossia senza dita, come se non bastasse in formato extralarge. Il merito dell’idea è tutto del talentuoso direttore creativo Nicolas Ghesquière, il quale ha reso certo indimenticabile il debutto di tali topici guanti all’interno della collezione autunno/inverno 2024-25.

Attenti alla sostenibilità ma realizzati comunque con materiali pregiati, i caldi accessori in oggetto offrono a primo impatto un contrasto interessante tra durezza e morbidezza, offrendo addirittura a chi lo desidera di completare il look ton sur ton. E, per tutte coloro a cui tutto ciò suona come un azzardo troppo grande, niente paura: optare piuttosto per dei guanti dotati di inserti in pelliccia attorno al polso è comunque una scelta glamour.

Scarpe con pelo, per chi non ha paura di osare

Seppur questi non costituiscano propriamente una vera novità, quando si pensa al connubio scarpe e pelo si materializzano istantaneamente nella memoria i sempiterni UGG che, imbottiti e comodi, hanno tuttora il cuore di molte. Nonostante detengano il primato di ugly shoes, si intende.

Inaspettate ma sofisticate e divertenti al contempo, le fluffy shoes risiedono attualmente tra le prime scelte persino in materia di calzature ricercate per una serata speciale: sulle passerelle d’haute couture hanno affascinato chi guardava sia decorate con piume ad evocare l’indimenticabile foggia anni Venti, sia ad effetto furry. Inutile dirlo, queste sono già un must-have prontissimo a conferire un tocco giocoso e originale alle mise di stagione.

Le calzature in pelliccia sintetica, però, stanno guadagnando terreno intrecciando in sé comfort e stile anche per contesti d’ogni giorno: è il caso di caldissimi stivaletti foderati in pelo, pantofole vistose, lussuosi stivali alti fino al ginocchio e graziose sneakers dai bordi soffici. Il riferimento alla popolare tendenza faux fur non manca però nemmeno in veste di accento, nelle sembianze di dettagli in pelliccia sintetica apposti su tacchi e ballerine.