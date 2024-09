Tutto ciò che c'è da sapere sulle inedite borse attualmente in voga: le nuove evoluzioni di it bags per la stagione fredda in arrivo e dove acquistarle

Fonte: Getty Images Maxi bag Bottega Veneta

I sogni son desideri? Freud direbbe di sì, eppure l’aver sognato per un anno intero di sfilare per le strade con gli avambracci accessoriati dei piccoli grandi capolavori di pelletteria, che abbiamo solo potuto ammirare da ben lontano sulle passerelle dedicate all’autunno-inverno 2024/25, già la dice lunga. Ora, e finalmente, è arrivato il momento in cui tali desideri possono essere tramutati in realtà: le borse di tendenza per la stagione fredda alle porte mostrano grande ecletticità, vanto che rischia di mettere fortemente in crisi tutti gli animi indecisi per natura.

I modelli attualmente in voga mostrano sbalzi d’umore degni del clima a far loro da sfondo, spaziando da tote bag dalle dimensioni di un attico extralusso a micro gioielli da polso. Il riferimento principale? Grandi classici del passato che, sotto le grinfie di stilisti particolarmente ispirati, mostrano ora silhouette quasi del tutto rinnovate.

Non mancano nemmeno graditi esordi, sottratti inavvertitamente allo street style ed elevati ora in chiave haute couture.

Tutte le borse che promettono di farci perdere la testa durante la fredda stagione

Cosa sappiamo sulle borse che ben presto prenderemo ad amare e portare in alto a mo’ di un preziosissimo trofeo? Come anticipato delle borse autunno-inverno 2024/25 spicca in particolare modo lo sguardo al passato. Ciò non significa, però, che non vi siano novità.

Inediti sono i materiali così come le forme, i dettagli. Se è pur vero che saper scegliere l’accessorio cardine al quale affidare il proprio look ha già di per sé la grande responsabilità di definire la riuscita dell’intero look, le tendenze correnti stabiliscono che, talvolta, una sola it bag non sia sufficiente. Gli ensemble più all’avanguardia avvistati sui defilé mostravano veri e propri assetti di borse, in ordine di grandezza.

Tornano i charms portachiavi, le tasche ad effetto matrioska, texture sensoriali quali la pelliccia ecologica ed il suede e chi più ne ha più ne metta. Curiose? Fate bene, di seguito ogni tendenza descritta con minuzia e dove trovare le borse da avere prima di subito.

Micro borse (clutch, cilindriche e a bauletto)

Chi, generalmente, è vittima della propria irrefrenabile tendenza a riempire la borsa assecondando ogni “non si sa mai” sfiori la mente salti pure questo passaggio: fanno capolino – e letteralmente – dalle porte semichiuse dell’autunno le micro borse.

Le più cool, al momento, ricalcano la classica forma di un astuccio. Indossate in verticale oppure in orizzontale, trasudano lusso allo stato puro. Le declinazioni in auge si ispirano allo stile minaudiere, due tra queste quella di Louis Vuitton e quella di Proenza Schouler. Tra le predilette delle star, invece, troviamo il mini bauletto che non cessa di mietere vittime grazie al loro fascino vintage.

Come anticipato non mancano all’appello clutch gioiello dalle fattezze iper particolari, autentici concentrati di stile che inevitabilmente ipnotizzano chi guarda. I modelli adocchiati in passerella sono rigidi, strutturati e presentano materiali preziosi quali Swarovski o inserti cromati.

Borse hobo

Non propriamente una novità, le borse hobo si trovano tuttora tra le tendenze centrali del periodo.

Quelle di oggi, però, stupiscono per dimensioni e materiali eterogenei: se Bottega Veneta propone l’accessorio a mezzaluna più celebre di sempre in maxi misura, ci pensa Coperni a lasciare tutti a bocca aperta.

La sua hobo è una borsa fatta di aerogel, il materiale utilizzato dalla Nasa per catturare la polvere di stelle. Dobbiamo aggiungere altro? Noi non crediamo.

Borse bordeaux, la nuance perfetta per la stagione fredda

Neutro sì, ma con un twist addizionale: quello noto come bordeaux, a riportare alla mente un sospirato calice di vino rosso sorseggiato davanti al camino, sarà a breve l’alternativa moderna a tutte quelle tonalità passepartout – quali il nero, il beige ed il marrone – in cui si tende a rifugiarsi, complice anche il deciso ascendente che l’estetica quiet luxury ha esercitato sullo scenario moda negli ultimi tempi.

La colpa? Di Hermès e Ferragamo, che spingono attualmente alla crisi tutte coloro che meditano un investimento in accessori di lusso.

Borse o gioielli? Il modello bracelet

No, non si tratta affatto di uno scherzo. Le abbiamo notate in passerella, ed ora eccole qua: le bracelet bag sono senza dubbio tra le proposte più innovative (e stravaganti) della vasta schiera di accessori di stagione.

Queste fanno incontrare due mondi, e ne creano uno nuovo: la proposta di Chloé? Una graziosa clutch a forma di croissant, che si tramuta in bracciale mediante un grande anello d’oro. Quella di Alaïa, invece, è un secchiello di pelle contemporaneo dotato di mega bangle.

Tote bag: capienti e glamour

Sul versante opposto alle precedenti si stagliano invece le maxi borse.

L’occhio vuole la sua parte e questa è una verità innegabile, ma niente come il concetto di comodità attrae di più: le tote bag dell’autunno-inverno che verrà sono elegantissime, tanto quanto capienti. La via di mezzo che ognuna di noi attendeva da tempo, fedele compagna dell’intera giornata.

Una borsa adatta all’università non è mai stata tanto all’ultimo grido quanto quest’anno, e questa è una verità particolarmente lieta per tutte coloro che al momento si trovano alle prese con tale difficile scelta.

Borse con charms

Tornano in voga i charms, ancora una volta eredità anni Duemila, ma stavolta sulle borse. I modelli più originali della stagione a venire si arricchiscono di tali sfiziosi portachiavi, divertenti ma in alcuni casi persino funzionali.

Fendi propone un porta Chupa Chups, mentre Coach un piccolo assetto di mini bag atto a contenere tutte quelle piccole cose che altrimenti l’accessorio principale non potrebbe ospitare.

Borse in pelliccia

Sì, è quasi arrivato il loro momento: con i primi freddi persino gli accessori più modaioli si scelgono in pelliccia.

Le new entry del momento esplorano nuova eccentricità e giocano con gli estremi, come ci dimostrano Diesel e Marni.

Le portfolio bags, tra utile e dilettevole

Per ogni proposta di accessorio che guarda più all’estetica che all’effettiva funzionalità vi è il diretto corrispettivo. Tutto a portata di mano, ma con un certo criterio: arrivano in aiuto le portfolio bags, borse che tutto sommato si caratterizzano per fattezze minimal, ma che sono accessoriate da una moltitudine di tasche.

Che siano proprio loro l’ideale completamento del look da ufficio? La risposta è, ovviamente, affermativa.

Le proposte pensate per il periodo in corso sono ad impatto visivo accattivanti, ma vantano una capienza notevole che permette di contenere senza problemi documenti, laptop e libri. Quel che si dice unire l’utile al dilettevole, per filo e per segno.