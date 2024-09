I pantaloni a palazzo sono il capo che possiamo abbinare a ogni look e indossare in ogni situazione. Ce lo ricorda Jane Fonda

Il trend dell'autunno: i pantaloni a palazzo di Jane Fonda

Sono il capo passe-partout che sta bene a tutte e a ogni età e, a dirci esattamente come, è stata Jane Fonda che a 86 anni è ancora una regina di stile. Stiamo parlando dei pantaloni a palazzo, che si possono adattare a ogni forma e a ogni momento della vita, ma anche a ogni evento della giornata, perché sono perfetti per uno stile casual, ma favolosi anche per chi cerca abbinamenti super chic.

Come quello che ha sfoggiato l’attrice ai Women’s Media Center 2024 Women’s Media Awards, dettando le regole da seguire per chi cerca un look sobrio ma al tempo stesso elegantissimo e che si adatta a ogni tipo di fisicità: i pantaloni a palazzo diventano così il capo che non può mancare in nessun armadio e che si può mixare con ogni look. Parola di Jane Fonda.

Jane Fonda, la regina delle mode che non sbaglia mai

Non sbaglia mai un colpo Jane Fonda, non stupisce che la sua carriera sia costellata di successi in ogni settore, perché non ha mai trascurato una moda o un trend. Elegante e battagliera, impegnata e all’avanguardia, si fa da anni portavoce di cause importanti, mentre il suo stile evolve con lei. Sono lontani i tempi dei video di aerobica e dello stile super sporty (anche quello mai davvero tramontato), eppure Jane Fonda non ha perso la sua grinta ed è ancora quella splendida donna che ha fatto indossare pantaloni aderenti e scaldamuscoli a tante generazioni diverse.

Questa volta, però, ci suggerisce qual è il capo da avere durante questo autunno nel nostro guardaroba e si tratta dei pantaloni a palazzo. Lei li ha indossati in occasione di un’uscita pubblica: neri, larghi e abbinati con una giacca scintillante firmata Chanel. A completare il look diverse collane, di tante lunghezze diverse, e orecchini.

Accessori per questo look una borsa bianca e scarpe nere a punta. Abbiamo preso appunti anche noi, per provare a replicare quello stile che chic ed estremamente elegante che può valorizzare ogni età e ogni corpo.

A chi stanno bene i pantaloni a palazzo

Ma davvero i pantaloni a palazzo stanno bene a tutte? La risposta è sì, basta sapere quale modello scegliere. Larghi, in base all’altezza della vita e all’ampiezza possono valorizzare ogni donna in ogni fase della sua vita.

I tessuti possono essere i più disparati, per un look estremamente casual possiamo optare per il jeans: sempre in voga, avvolge il corpo nella parte alta e poi si allarga sulla gamba. Più la vita del pantalone è alta, più è in grado di slanciare la figura: un accorgimento da tenere in considerazione se non si è particolarmente alte.

Jane Fonda ha abbinato il pantalone con una giacca abbastanza corta e anche questo effetto ottico aiuta chi è meno alto ad allungare la propria figura.

Si tratta di una tipologia di pantalone super comoda perché regala una sensazione di libertà a chi lo indossa. Inoltre, non fasciando la figura, è l’ideale anche per chi si sente meno a proprio agio con il proprio corpo perché non segna la siluetta ma la copre con eleganza.

Con elastico in vita e tasche

Più largo è il pantalone, più l’effetto sarà l’ideale per chi desidera regalare un effetto wow al proprio look. Abbinando questi modelli con camicie o bluse morbide si otterrà un risultato extra chic e di classe.

Extralarghi e dal taglio elegante

Chiaramente anche dagli accessori dipende il risultato finale: se si vuole allungare la figura, ad esempio, si potrà optare per scarpe alte come tacchi, sandali, ma anche zeppe. Per un look più comodo e informale, i può optare per tacchi bassi o ballerine. Mentre per chi ama i mix and match e le contaminazioni, la scarpa da ginnastica è imprescindibile.

A vita alta e molto larghi e comodi

La lunghezza è fondamentale ed è ovvio che un pantalone che vogliamo utilizzare con le sneakers avrà una lunghezza non adatta per essere sfoggiato con i tacchi a spillo. Il segreto di un look impeccabile è quello di valutare con estrema attenzione che la lunghezza dei capi che indossiamo sia adeguata, quindi per questa tipologia di pantalone è importante che l’orlo superi collo del piede, ma non di troppo per non rischiare di accorciare la figura.

Elasticizzati e a vita alta

Una cosa – però – è certa i pantaloni a palazzo sono il trend dell’autunno e vanno bene a qualsiasi età, come ci ricorda Jane Fonda che li ha indossati a 86 anni, riconfermandosi una regina di stile e una donna capace di dettare le mode in ogni momento della sua vita.

Come copiare i pantaloni a palazzo di Jane Fonda

Se si desidera replicare il look di Jane Fonda si devono indossare dei pantaloni a palazzo neri, non eccessivamente larghi e dal taglio classico.

Come quelli pensati da Youson Girl che sono eleganti, ma non troppo, e possono risultare perfetti per ogni tipologia di evento. Basta cambiare il resto dell’abbigliamento: con una giacca corta sono chic e vanno bene per un’uscita di lavoro, mentre indossati con una felpa regalano il perfetto contrasto per un outfit più casual.

Una cosa è certa: i pantaloni a palazzo, in tutte le loro declinazioni, tessuti o colori, sono il capo da avere e da sfuggiare questo autunno e che può facilmente adattarsi a ogni occasione: da quella più mondana e quella più rilassante.

