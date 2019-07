Ballerine: perchè sono una scarpa super chic

editato in: da

Le ballerine sono una tipo di scarpa che divide gli animi: le donne o le amano o le odiano, gli uomini più spesso le odiano e basta. Vengono considerate scarpe poco femminili, poco eleganti e poco sexy… e invece non è vero! Possono essere una scarpa super chic, basta avere i riferimenti per indossarla nel modo giusto.

Ballerine: al principio ci fu lei, Audrey

Probabilmente non è stata la prima ad indossare le ballerine, ma di certo quando si pensa a questo genere di calzature viene subito in mente Audrey Hepburn e la sua performance nel film “Sabrina”. Quell’eleganza senza tempo, e per questo attualissima ancora oggi, quella classe innata che solo lei e poche altre possedevano. Eleganza, classe e grazia che non avevano bisogno di alcun centimetro di tacco.

Ballerine: poi arrivò lei, Brigitte Bardot

Una delle donne più sexy di quegli anni… e camminava rasoterra. Sfido chiunque a dire che Brigitte Bardot non fosse femminile, pur indossando le ballerine. Il suo stile è diventato iconico e simbolo dei mitici anni ’60 sulla Costa Azzurra, a base appunto di ballerine, maglie a righe e borse in paglia.

Ballerine: le icone di stile di oggi

Ve ne propongo tre, che sono tra le icone fashion più conosciute. La prima è Alexa Chung, modella, it girl, dal fisico esile e con gambe lunghissime e slanciate, non ha certo bisogno dei tacchi per allungare la figura. Il suo stile personalissimo è contraddistinto proprio da questa scarpa basica e chicchissima!

La segue Karlie Kloss, ex Angelo di Victoria’s Secret, super top model. Anche lei altissima, ha uno stile semplice e curato in cui le ballerine sono un vero e proprio must have irrinunciabile.

Per finire, Olivia Palermo, trend setter, fashion icon, una di quelle che non sbaglia mai un colpo. Pur non essendo alta come Alexa o Karlie, nei suoi look alterna i tacchi alle ballerine con estrema naturalezza e nonchalance: se guardiamo le sue foto sui social, le possiede in tantissimi colori! Che dire… vi ho convinto?