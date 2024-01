Letizia di Spagna, il segreto della sua giacca in tweed e le ballerine bebè da 2 cm

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Primo impegno in solitaria per Letizia di Spagna, primo look sensazionale che nasconde un potente messaggio di emancipazione femminile: dalla giacca in tweed realizzata da sarte speciali alle ballerine rivisitate con un mix di stili tra le bebè e le Mary Jane.

Dopo averla vista brillare alla cerimonia della Pasqua militare lo scorso 6 gennaio, Letizia di Spagna ha ripreso la sua agenda di lavoro. Il primo appuntamento del 2024 senza suo marito Felipe e le figlie, Leonor è Sofia, è nella sede della Associazione per la prevenzione, la reintegrazione e la cura delle donne prostituite (APRAMP), a Madrid.

Letizia di Spagna, il messaggio segreto nel look

Donna Letizia arriva indossando un cappotto blu di Carolina Herrera, lungo e ampio, senza bavero, che porta aperto per toglierlo più agevolmente e per mostrare il suo nuovo look altamente simbolico.

Anche la Regina di Spagna ha imparato che un vestito non è semplicemente un vestito, ma può diventare un potente mezzo di comunicazione. Ed è esattamente per questo scopo che Letizia ha scelto per questa occasione quella specifica mise.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, le sarte speciali della sua giacca in tweed

Infatti, sotto il cappotto, la Reina porta una giacca in tweed, rosso-nera e bianca, sciancrata in vita, corta, con taschine sul corpetto, a girocollo in perfetto stile Chanel. Questo capo ha una storia molto particolare, perché è stato realizzato da sarte speciali. Si tratta di un gruppo di donne aiutate dall’Associazione ad uscire dal tunnel della prostituzione. L’APRAMP ha creato a Madrid un laboratorio di sartoria grazie al quale le donne, costrette a prostituirsi, possono trovare un lavoro e riprendersi la propria dignità.

Non è la prima volta che Letizia indossa abiti realizzati dall’APRAMP o da brand legati all’associazione. La prima volta fu nel 2021 con un abito grigio, poi nel 2022 sfoggiò una camicia a fiori e adesso la giacca in tweed.

Fonte: Getty Images

La scelta di stile di Sua Maestà non solo mostra solidarietà e sostegno alle donne seguite dall’associazione, ma fa loro pubblicità indossando i capi che hanno realizzato, invogliando all’acquisto.

Letizia di Spagna, le ballerine baby

Letizia ha completato il suo look con un paio di pantaloni scuri, larghi e corti alla caviglia cui ha abbinato delle ballerine molto particolari. Si tratta di un nuovo acquisto. Le ballerine sono del brand spagnolo, Adeba, e il modello si chiama Black Dance. Costo? 185 euro. Le scarpe ultra piatte, con un tacco di 2 centimetri, sono in vernice nera e hanno un cinturino alla caviglia per renderle ancora più bebè. Letizia le porta come sua consuetudine senza calze.

Fonte: Getty Images

Adeba, chi è la creatrice delle ballerine di Letizia di Spagna

Il marchio è conosciuto a Palazzo, perché anche l’Infanta Sofia, secondogenita di Letizia e Felipe, ha indossato delle ballerine dell’azienda, fondata appena un anno fa da Isabel Moralejo. L’imprenditrice ed ex direttrice di riviste di moda come Glamour e Vogue, non poteva crederci quando un’amica le ha mostrato la foto di Letizia con le sue scarpe. E ha raccontato che appena si sono diffuse le immagini della Reina, il suo telefono non ha più smesso di squillare.

Moralejo ha spiegato al magazine Vanitatis che le sue scarpe sono disegnate per durare oltre le stagioni e sono il frutto di una ricerca creativa dei materiali.