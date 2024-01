Il look di Letizia di Spagna per la Pasqua Militare 2024: sobria ed elegante, per dare maggiore spazio alla figlia Leonor

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Letizia e Felipe di Spagna, per la Pasqua Militare, sono stati accompagnati per la prima volta dalla Principessa Leonor, futura Regina. La tradizionale Pasqua Militare, una cerimonia radicata nella tradizione, si celebra ogni anno il 6 gennaio. La grande novità di quest’anno è stata proprio la presenza di Leonor, che ha iniziato il suo addestramento militare nel 2023. Per l’occasione, la Reina ha preferito un look più sobrio, così da puntare le luci dei riflettori proprio sulla figlia in uniforme.

La Principessa Leonor alla Pasqua Militare: il look sobrio di Letizia di Spagna

Lunedì 8 gennaio Leonor di Spagna tornerà a Saragozza, dove continuerà il suo addestramento militare. Tuttavia, è ormai ufficiale: la sua presenza durante gli eventi istituzionali è di certo maggiore rispetto al passato, anche perché la primogenita di Letizia e Felipe di Spagna è diventata maggiorenne lo scorso ottobre. Un momento importante per la Principessa, che ha giurato fedeltà al Re e di adempiere ai suoi doveri.

Fonte: IPA

Per l’occasione, trattandosi di un evento militare, l’erede al trono ha indossato l’uniforme da cadetta, e non è la prima volta. Tuttavia, non aveva mai indossato in pubblico la fascia dell’ordine di Carlo III, che le è stata consegnata in occasione del suo 18esimo compleanno. Per evitare qualsiasi intoppo, Letizia di Spagna ha inaugurato la sua agenda del 2024 con un look a dir poco sobrio, permettendo alla Principessa Leonor di brillare.

La Pasqua Militare è il primo evento ufficiale per la Regina Letizia dopo le vacanze di Natale: è uno degli eventi più importanti e seguiti dai media, non solo per il profondo significato, ma anche perché si attende il look della Regina. Per il 2024, Doña Letizia ha preferito un look decisamente elegante, ma senza particolari fronzoli. Anche perché in parte è proprio così che prevede il protocollo. Non a caso, il Re Felipe ha indossato l’uniforme di Capitano dell’Esercito della Marina.

Tutti i dettagli

Fonte: IPA

Per la Pasqua Militare, la Regina Letizia ha sempre preferito dei modelli di gonne lunghe. Nel 2024 non ha smentito la tradizione, abbinando alla gonna a tubino nera con leggero spacco una camicetta leggera. Per affrontare al meglio le temperature gelide, ha poi abbinato all’outfit uno dei mantelli in maglia di lana con collo di pelliccia firmato Carolina Herrera. Un look quasi austero, di certo sofisticato, ideale per non apparire in modo eccessivo e spostare l’attenzione proprio sulla figlia Leonor.

Piccoli dettagli, però, hanno reso il look di Letizia di Spagna davvero speciale, come un’acconciatura mai sfoggiata prima in occasione dell’evento (una coda di cavallo con frangia laterale). Grazie all’hair look, abbiamo notato gli orecchini di diamanti vintage, già indossati in occasione della cresima dell’Infanta Sofia, grande assente. La camicetta satin sui toni del grigio, in ogni caso, è stata abbinata a un modello sobrio e versatile della gonna in crêpe nera, il cui costo è di appena 290 euro (il brand è Böuret, tra i preferiti della Regina). Invece, la Principessa delle Asturie, come tradizione vuole, non può in alcun modo indossare abiti scenografici o gioielli durante la Pasqua Militare: l’uniforme è l’unico look possibile.