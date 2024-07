Letizia di Spagna, il magnifico abito coi tulipani. Leonor in pizzo trasparente

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è semplicemente magnifica con il nuovo abito bianco decorato con grandi tulipani neri, firmato Carolina Herrera. Anche se sua figlia maggiore, Leonor, ha osato per la prima volta indossare un abito in pizzo con tanto di cut-out e giochi di trasparenze, resta lei la più bella e affascinante del reame.

L’occasione per Letizia di Spagna di sfoggiare il nuovo look è la consegna dei Premi Principessa Girona 2024. Dopo aver incantato tutti col tubino attillato e personalizzato, firmato Mango, la Regina opta per un outfit decisamente più sofisticato.

Letizia di Spagna, l’abito coi tulipani di Carolina Herrera

Alla serata di gala, che si è tenuta al Palazzo dei Congressi della Costa Brava, a Lloret de Mar (Girona), Donna Letizia si è presentata con un nuovo abito di uno dei suoi brand cult, Carolina Herrera. Si tratta di un vestito in maglia, bianco, a girocollo, con maniche corte, gonna scampanata lunga fino al ginocchio e sciancrato in vita così da modellare la silhouette della Regina. Punto di forza dell’abito è il decoro floreale, maxi tulipani neri sui lati.

Sebbene sia un nuovo acquisto per Donna Letizia, l’abito coi tulipani appartiene alla collezione pre fall 2018.

La Regina è un incanto, anche perché lo ha saputo abbinare coi giusti accessori. A cominciare dai sandali neri, con cinturino alla caviglia e tacco largo, alto 5 centimetri, di Hugo Boss. A prezzo pieno costano 250 euro, ma in saldo si trovano anche a 134 euro. Finalmente vediamo Letizia con dei sandali e non più con le ciabatte o gli infradito che per quanto impreziositi con pietre dure e glitter restano sempre calzature poco adatte a eventi ufficiali.

D’altro canto, la Reina si è fratturata il dito di un piede e per questo motivo non può indossare scarpe troppo rigide, strette o a punta. Mentre i tacchi alti li ha aboliti a causa del morbo di Morton di cui soffre da parecchio.

Altro accessorio importante è la clutch nera, modello Bimba 1, sempre di Carolina Harrera. Così come gli orecchini pendenti a forma di fiore, realizzati in argento placcato, oro e smaltato bianco. La Regina possiede anche la versione a lobo.

Leonor di Spagna, pizzo, trasparenze e cut-out

Di tutt’altro genere l’outfit scelto da Leonor di Spagna che sarebbe dovuta essere la protagonista della serata. Così è stato per quanto ha riguardato il cerimoniale, ma non per lo stile. Se nel 2023 aveva indossato un look coordinato a sua madre, quest’anno ha optato per un abito midi con maniche a sbuffo in pizzo blu navy, firmato Self Portrait, che gioca con le trasparenze e presenta un “finto” cut-out sotto il décolleté. Costo? 400 euro.

Leonor lo abbina alle slingback blu di Carolina Herrera, che ha preso in prestito da sua mamma Letizia, e a una clutch navy di Varela. La Principessa ha raccolto i capelli biondi in un’elegante coda, mettendo in risalto gli orecchini pendenti con zaffiri.

Sofia, completo carta da zucchero che sembra un pigiama

Sua sorella Sofia ha invece indossato un look più dimesso, un completo blusa e pantaloni, color carta da zucchero, del brand The Are, che la faceva sembrare in pigiama, complici anche le ballerine beige con cinturino posteriore, firmate diMamma. Poteva fare di meglio.