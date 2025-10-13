Letizia di Spagna riunisce le figlie alla Festa Nazionale ma Sofia è penalizzata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono riusciti a riunire la famiglia dopo quattro anni in occasione della Festa Nazionale. Finalmente, entrambe le figlie, Leonor e Sofia, hanno partecipato all’importante cerimonia ma l’Infanta con quell’abito a pois e il soprabito a cappa non era per niente valorizzata.

Letizia di Spagna, le figlie riunite dopo quattro anni

Era dal 2020 che la Famiglia Reale non partecipava al completo alla cerimonia della Festa Nazionale che si è svolta domenica 12 ottobre. Infatti, nel 2021 e nel 2022 Leonor, la figlia maggiore di Letizia e Felipe di Spagna, era assente perché si trovava in Galles a completare gli studi. E poi quando finalmente è tornata a casa e ha potuto prendere parte ai festeggiamenti, sebbene impegnata con l’addestramento militare, sua sorella Sofia è stata costretta a rinunciare sempre per motivi di studio.

Così, dopo quattro anni Letizia di Spagna è riuscita finalmente a riavere con sé entrambe le figlie. Verso le 11 di domenica mattina, la Regina e il Re hanno fatto la loro comparsa, assieme a Leonor e Sofia, per assistere alla cerimonia militare con l’esecuzione dell’inno nazionale e l’alzabandiera.

La Principessa delle Asturie e sua sorella si sono mostrate perfettamente padrone della situazione e a loro agio in presenza delle più alte cariche dello Stato, trovando l’una nell’altro sostegno e appoggio.

Letizia di Spagna, l’abito verde di Carolina Herrera

Fin da bambine, Leonor e Sofia sono state molto unite. La separazione forzata degli ultimi anni, a causa degli studi e degli impegni istituzionali, è stata sofferta da entrambe, rivelano fonti vicine a Palazzo. Per questo alla cerimonia della Festa Nazionale sono apparse ancora più vicine, infatti non si sono mai allontanate l’una dall’altra. Sempre comunque seguite dallo sguardo attento e pieno di orgoglio di mamma Letizia.

Negli ultimi tempi la Reina ha adottato la strategia di mantenere un basso profilo durante le uscite pubbliche con le figlie, per dare a loro più visibilità possibile.

Ma in occasione della Festa Nazionale non ha rinunciato a un look glamour ed elegante. Letizia ha infatti optato per un abito in tweed verde, firmato Carolina Herrera, uno dei suoi brand preferiti. Il vestito dal taglio midi presenta una gonna a trapezio, scollatura quadrata e maniche a tre quarti. La Reina lo indossa con una cintura in vita e lo abbina alle slingback nere con tacco basso di Massimo Dutti e alla borsa Victoria Insignia di Carolina Herrera. Per impreziosire il suo look, Letizia ha scelto degli orecchini con smeraldo che il marchio Tous le ha regalato in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

Leonor in divisa militare e l’Infanta Sofia con l’abito a pois

Data la formalità della cerimonia, Leonor ha indossato l’alta uniforme dell’aeronautica. Attualmente la Principessa delle Asturie è impegnata nell’accademia da Top Gun dove sta imparando a pilotare i caccia.

Sua sorella Sofia invece si è presentata con un abito nero a pois bianchi, arricciato in vita e con maniche lunghe trasparenti e gonna a balze che lei ha opportunamente accorciato. Il modello è firmato Carolina Herrera e forse è un po’ troppo serioso e classico per una ragazza della sua età, soprattutto se abbinato a lungo soprabito a cappa.

L’outfit non valorizza Sofia che potrebbe in effetti osare un po’ di più, anche coi tacchi. In molti si sono chiesti perché porta sempre ballerine e scarpe piatte, visto che alla sua età sua sorella già portava tacchi midi. Qualcuno ipotizza per non superare troppo in altezza Leonor e non sovrastare così la futura Regina.