Leonor di Spagna e Sofia, il debutto storico con mamma Letizia (che si commuove)

Leonor di Spagna e Sofia hanno fatto il loro debutto per un evento speciale nella splendida cornice del Palazzo Marivent: i look

Come da tradizione, Letizia di Spagna e Re Felipe, insieme alla Regina Emerita Sofia, hanno preso parte al ricevimento a Palazzo Marivent: ogni anno, è un evento immancabile per la Famiglia Reale. Nel 2025, tuttavia, per la prima volta, hanno fatto il loro debutto anche la Principessa delle Asturie, Leonor, con la sorella, l’Infanta Sofia. Leonor ha omaggiato la mamma con il suo abito stampato, mentre Sofia ha scelto decisamente una stampa più audace.

Leonor e Sofia al Palazzo Marivent di Palma di Maiorca, il debutto

Come prevede la tradizione, Letizia di Spagna e Re Felipe hanno dato il via al ricevimento al Palazzo Marivent di Palma di Maiorca alle 9 in punto, alla presenza della Regina Emerita Sofia. Ma la sorpresa per i presenti è arrivata poco dopo: l’arrivo di Leonor e Sofia, insieme per la prima volta per l’apertura delle porte della residenza. Ogni anno al ricevimento vengono invitati moltissimi ospiti, tra cui presenti illustri e persone del cinema, delle arti, della musica, della moda, dell’architettura. E quest’anno la lista degli ospiti non è stata da meno: era presente anche Rafa Nadal.

La Principessa delle Asturie e l’Infanta Sofia hanno naturalmente rispettato le tradizioni, come alla cerimonia del bacio della mano, si sono intrattenute con i dignitari e hanno chiacchierato con gli ospiti, stando a quanto riportato da Hola. Anche a Maiorca, dove la Famiglia Reale spagnola è attualmente in vacanza, prendono parte agli eventi e alle cerimonie, come di consueto, ma senza seguire un fitto programma. Viene descritto come un debutto storico, quello di Sofia e Leonor: quest’ultima ha anche scelto uno degli abiti più belli della mamma, un omaggio toccante per la Regina.

I look di Letizia, Leonor e Sofia

Letizia di Spagna è stata omaggiata dalla Principessa delle Asturie per l’occasione: il look di Leonor lo abbiamo già visto, ed è un abito stampato e realizzato con materiali ecosostenibili. Decisamente un abito meraviglioso, con motivi blu, che è stato disegnato da Stella Jean in collaborazione con Desigual Spagna. Ma non è l’unico dettaglio che ha “copiato” alla mamma, considerando le espadrillas blu Calzados Picón, che si chiamano proprio “Letizia”.

L’infanta Sofia, invece, ha ormai compiuto 18 anni e la sua agenda sta iniziando a riempirsi con diversi impegni (nel 2025 ha preso parte al suo primo evento pubblico da sola). Decisamente più trendsetter Sofia rispetto a Leonor, con un abito degradé sbiadito, del brand Zara, a cui ha abbinato le espadrillas beige (che ha dal 2021, tra le sue scarpe preferite).

Letizia di Spagna invece si occupa dell’accoglienza al Palazzo Marivent da anni: con il tempo ha cambiato stile, e per il 2025 non si è smentita, lanciando ancora una volta il trend bohémien. L’abito bianco in stile adlib è molto di moda, e anche lei ha scelto di indossare le espadrillas. Immancabile, invece, l’anello Coreterno, un dono di Sofia e Leonor, con un’incisione molto speciale, tratta proprio da La Divina Commedia di Dante Alighieri, ovvero “amor che tutto move”. Decisamente la Regina era profondamente toccata e commossa dall’omaggio di stile di sua figlia Leonor, che riprenderà l’addestramento tra poche settimane.