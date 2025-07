Leonor di Spagna si riunisce con la sorella Sofia: la foto dell’incontro segreto

IPA Leonor e Sofia di Spagna

Finalmente insieme: la Principessa delle Asturie, Leonor di Spagna, insieme alla sorella, l’Infanta Sofia. Un momento super atteso da tutti i Royal Watcher, una foto che mostra ancora una volta il forte legame tra la futura Regina di Spagna e sua sorella Sofia: l’incontro è avvenuto in gran segreto (e a sorpresa) a Gijón.

Leonor di Spagna, l’incontro a sorpresa con la sorella Sofia

La Principessa delle Asturie sta completando il suo addestramento da guardiamarina: il 14 giugno si è unita, infatti, al gruppo di spedizione Dédalo, dopo mesi trascorsi sulla Juan Sebastián de Elcano: ci è ritornata dopo, per affrontare proprio il tratto finale del secondo anno del programma militare, lo stesso che aveva seguito suo padre, Re Felipe. E dopo l’incontro emozionante con mamma Letizia, avvenuto a maggio, ora Leonor riabbraccia anche l’amata sorella Sofia.

In effetti, questa è la prima foto che abbiamo delle sorelle insieme dopo tanto tempo, anche se si erano incrociate a giugno al Palazzo della Zarzuela, l’ultima tappa di Leonor per completare l’addestramento in Marina, ovvero l’arruolamento sulla fregata Blas de Lezo. L’incontro ha reso piena di gioia Leonor, che così ha potuto trascorrere del tempo insieme alla sorella, attualmente in “vacanza”: ha infatti conseguito il diploma di Baccalaureato Internazionale all’UWC Atlantic College in Galles il 24 maggio. Leonor non era presente all’evento, poiché si trovava ancora sulla nave scuola.

Leonor, dunque, si è riunita ora con la sorella: hanno cenato al ristorante insieme agli altri compagni di Leonor. E naturalmente hanno voluto immortalare il momento con uno scatto già virale. “Ed ecco uno dei momenti più speciali che custodiremo con infinito affetto. La nostra amata Luisa de la Casona de Jovellanos condivide un’istantanea con la Principessa delle Asturie, Leonor, e l’Infanta Sofía. Un’immagine che esprime rispetto, vicinanza ed emozione. Grazie per la vostra gentilezza, la vostra cordialità e per averci permesso di essere parte di un ricordo così prezioso. Gijón, la sua gente e la nostra casa non dimenticheranno mai questo giorno”.

Stando a El Comercio, Leonor e Sofia hanno preso parte in seguito al ricevimento ufficiale a bordo della Elcano: al cocktail party, tuttavia, le sorelle non hanno presenziato. Probabilmente hanno voluto trascorrere del tempo insieme, visto che per mesi non hanno avuto la possibilità di farlo.

Il lungo addestramento di Leonor di Spagna

La figlia di Re Felipe e di Letizia di Spagna è impegnata da mesi nel viaggio di addestramento: ha fatto anche scalo a New York, dove ha trascorso una serata morigerata. Ma non è una novità, perché Leonor è molto responsabile, come raccontato dalla stessa Letizia. La serata alla Carnegie Hall ha rappresentato una tappa simbolica e importante nel lungo viaggio di formazione di Leonor. Tra la divisa impeccabile, i sorrisi misurati e una presenza sempre composta, la Principessa ha dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per il ruolo che l’attende. Un momento che non è passato inosservato e che ha mostrato al mondo una futura Regina sempre più consapevole del suo ruolo, nonostante la giovane età.