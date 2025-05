Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

La Regina Letizia di Spagna e la Principessa Leonor si sono riunite, lasciandosi andare a un abbraccio speciale: un momento unico, la nave della Marina spagnola che è approdata al porto di Fuerte Amador, lo sbarco sulla terraferma dell’equipaggio. A bordo, c’era la Principessa delle Asturie, Leonor di Spagna, la primogenita di Letizia e Felipe. Tra le persone sulla terraferma ad attenderli c’era anche Letizia, che non vedeva l’ora di riabbracciare l’amatissima figlia.

Letizia di Spagna e Leonor di nuovo insieme: le foto dell’incontro

Un momento carico di emozione, l’attesa di rivedere e riabbracciare la figlia Leonor: Letizia di Spagna aspettava il suo arrivo e non ha di certo nascosto la sua gioia, davvero incontenibile. I Reali di Spagna sono sempre stati molto affettuosi anche in pubblico, tanto che alla partenza di Leonor con la nave della Marina spagnola il padre Felipe, il Re, si era concesso un momento per scattare una foto con il suo telefono. E ora Leonor ha riabbracciato mamma Letizia, tra gesti d’affetto madre-figlia e confidenze.

Una complicità che ha fatto sorridere: il viaggio di Letizia a Panama è stato un po’ una sorpresa, la volontà di raggiungere la figlia per la prossima tappa. Mamma e figlia non si vedevano da gennaio, ovvero da quando Leonor era partita a bordo della nave Juan Sebastián de Elcano. Non è un viaggio ufficiale, va ben oltre i titoli e la Corona stessa: da sabato 3 a martedì 6 maggio, la Principessa fa scalo nel paese.

Il ricevimento a bordo della nave

Letizia di Spagna ha fatto più di 8.000 km per ricongiungersi alla figlia Leonor: da sempre molto protettiva e affettuosa nei confronti delle sue figlie, secondo Hola! ha atteso questo momento con gioia. All’incontro di sabato 3 maggio, Letizia ha preferito un look casual, con maglietta, una camicia blu e pantaloni: poi, la sera del 3 si è tenuto un ricevimento a bordo della nave Juan Sebastián Elcano. Anche durante la serata mamma e figlia hanno mostrato tutta la loro complicità: di certo, una notte speciale per loro.

Se la Principessa Leonor ha presenziato alla cerimonia con l’uniforme estiva della Marina Militare, Letizia di Spagna ha indossato una tuta rossa con scollo all’americana di Mango, a cui ha abbinato delle zeppe color oro. Letizia, orgogliosissima della figlia in un giorno così importante, è rimasta vicina a lei dopo esserci abbracciate al porto e poi riunite al ricevimento.

Il ruolo istituzionale di Letizia si è così fuso con quello di madre: del resto la sua primogenita ha ormai iniziato ad assolvere i doveri da futura Regina. La nave scuola Juan Sebastián de Elcano, salpata da Cadice sabato 11 gennaio, ospita 75 allievi, tra cui proprio Leonor, che dovrebbe tornare in Spagna il 21 luglio. Deve infatti trascorrere 6 mesi a bordo per continuare la sua formazione militare. Per mamma Letizia, riabbracciare la figlia dopo quasi 4 mesi di lontananza ha avuto un profondo significato: alla fine, oltre che la Regina di Spagna, è anche e soprattutto la mamma di Leonor e Sofia.