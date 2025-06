Fonte: Getty Images Leonor di Spagna saluta all'arrivo a New York

Una serata di gala indimenticabile per la Principessa Leonor di Spagna, figlia di Re Felipe e di Letizia di Spagna: si è tenuta precisamente a New York, nello scenario magnifico della Carnegie Hall, tra le sale più famose al mondo. Le sue porte sono state aperte proprio per dare il benvenuto alla Principessa, ma non solo: tutti i giovani presenti sulla nave scuola Juan Sebastián de Elcano hanno preso parte all’evento. Evento in cui, sottolineiamo, Leonor ha lasciato il segno: la sua prima volta a New York, da futura Regina.

Leonor di Spagna alla serata di gala a New York

All’evento Leonor, la Principessa delle Asturie, si è presentata in uniforme, come tutti i compagni della nave scuola Juan Sebastián de Elcano: a fornire un racconto, con dovizia di particolari, della serata è stato Hola. Al momento, la Principessa si trova proprio sulla nave scuola: da 6 mesi, sta facendo un lungo viaggio di formazione, iniziato l’11 gennaio da Cadice. E, tra un viaggio e l’altro, ha potuto riabbracciare mamma Letizia di Spagna.

Per la serata di gala, tutto è iniziato alle 17,30: è seguito un cocktail di benvenuto per i giovani under 35 e Leonor. Il menù della serata prevedeva un’insalata rustica come antipasto, mentre il piatto principale era il salmone alla griglia. Per concludere la cena, una deliziosa crostata di frutti rossi con panna. Successivamente è iniziato il concerto di gala, che è stato organizzato proprio nella Carnegie Hall di New York. Il concerto si è concluso alle 22,30, e Leonor si è accompagnata con i suoi compagni di viaggio, parlando con i presenti.

Poi, una piccola sosta al cocktail party, che si è tenuto sempre sul tetto dell’Auditorium. Leonor ha anche fatto il giro dei tavoli, fermandosi a scambiare due chiacchiere con i commensali. Si è ritirata, in modo discreto, poco dopo mezzanotte, anche se il cocktail party è andato avanti fino alle prime luci dell’alba. Avrebbe potuto approfittare della sera per “far festa”, ma Leonor non ha ceduto all’opportunità: è molto responsabile, come raccontato spesso da mamma Letizia di Spagna.

La formazione di Leonor come futura Regina

Un futuro luminoso attende Leonor, che un giorno sarà la Regina di Spagna. Si sta addestrando da guardiamarina, proprio come aveva fatto suo padre Felipe. Da Cadice a New York, passando per oceani e porti: il viaggio di formazione di Leonor di Spagna non è una gita, ma un vero e proprio addestramento da guardiamarina. Imbarcata l’11 gennaio, ha seguito il percorso che fu anche di suo padre, Re Felipe.

La vita a bordo della Juan Sebastián de Elcano è tutt’altro che glamour, al netto delle serate di gala. Le giornate iniziano all’alba e sono fatte di disciplina, esercitazioni, lezioni teoriche e tanta, tantissima pratica. Leonor, come gli altri allievi, si sveglia presto, partecipa alla pulizia della nave, alle manovre, studia strumenti di navigazione e – sì – si arrampica davvero sugli alberi dell’imbarcazione. In tuta da lavoro e con lo sguardo concentrato, ha imparato a conoscere il mare e, chissà, anche se stessa. Niente trattamenti speciali, niente corsie preferenziali: Leonor vive le stesse regole, le stesse fatiche, gli stessi momenti di squadra dei suoi compagni.